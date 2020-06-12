Samanyolu Haber /Gündem / Rus Medyası: Esad, Bilal Erdoğan'la iş tutan Başbakanı'nı harcadı /12 Haziran 2020 13:34

Rus Medyası: Esad, Bilal Erdoğan'la iş tutan Başbakanı'nı harcadı

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın yanı sıra son dönemde iç siyasette de çalkantılı günler yaşanıyor.

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Esad'ın anne tarafından kuzeni olan Rami Makluf'un mal varlıklarına el konmasının ardından bu kez  Başbakan İmad Hamis’i görevden almasına yönelik karar çıktı. 
Ahvalnews'te yer alan habere göre Suriye devlet medyasının haberine göre, Esad’ın 2016’dan bu yana görevinin başında olan Hamis’in yerine Hüseyin Arnus’u atadığı belirtildi. Reuters’ın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre ani kararın gerekçesi açıklanmasa da para biriminin son günlerde en düşük seviyeleri görmesinin Hamis’i görevden almasının sebeplerinden biri olduğu belirtiliyor.

Dikkat çeken bir diğer iddia ise Rusya medyasında yazıldı.

Rusya uzmanı Dr. Kerim Has'ın aktardığına göre nisan ayında Rus medyası, Hamis ve ekibinin, İran’ın Suriye’ye destek için yolladığı petrolün bir kısmını Türkiye’ye (Ceyhan) gönderip örtülü anlaşmalarla Bilal Erdoğan’a ait şirketlere sattığını yazmış.

Esad’ın yakın çevresindeki yolsuzluk/rüşvet trafiğinin ele alındığı aynı analizde en üst sırada detaylıca Rami Mahluf değerlendirilmiş ve Mahluf’un “cezalandırılması” gerektiği uyarıları yer almıştı.

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