Rus medyası operasyonu yalanladı

Rusya’nın kamu yönetimindeki uluslararası televizyon ağı Russia Today'ın Almanya merkezli haber ajansı Ruptly, Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı 1,35 dakikalık videonun farklı zamanlarda çekilen görüntülerin birleştirilmesiyle oluşturduğunu yazdı.







Ruptly Teyit Birimi’nin resmi Twitter hesabı, Bakanlık tarafından “Ani hava harekâtıyla terör yuvalarının yerle bir edildiği #PençeKartalOperasyonu’ndan ilk görüntüler. #MSB #TSK” şeklinde yapılan paylaşımı alıntılayarak, “Bu video Türkiye’nin #pençekartal operasyonuna ait sahte görüntüler içermektedir. Türkiye Savunma Bakanlığı bu videonun kuzey Irak’taki PKK güçlerine yönelik askeri operasyondan ilk görüntüler olduğunu iddia ederek bu videoyu tweet atmıştır. Videoyu inceledik ve video hatalı” diye yazdı.





Paylaşımlarda, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in 8 Mayıs tarihinde yayımladığı İHA/SİHA görüntülerinin operasyon videosuna eklendiği belirtildi.





Videoda havalandığı görülen savaş jetleri bölümünün ise sosyal medyada Şubat 2020 tarihinin Suriye’de F-16s jetleri bilgisiyle paylaşıldığı aktarıldı. Ruptly, aynı görselin daha önce Ekim 2019 ve Nisan 2018 tarihlerinde askeri operasyon görüntüleri adı altında paylaşıldığını savundu.





Ayrıca Ruptly, videoda bombardıman yapılan yerin de Sincar Dağı olduğunu yazdı.





Ruptly, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir ile birçok görüntüyü alıntılayarak yaptığı 11 paylaşımı şöyle:





“* Bu video Türkiye’nin #Clawedge (#pençekartal) operasyonuna ait sahte görüntüler içermektedir. Türkiye Savunma Bakanlığı bu videonun kuzey Irak’taki PKK güçlerine yönelik askeri operasyondan ilk görüntüler olduğunu iddia ederek bu videoyu tweet atmıştır. Videoyu inceledik ve video hatalı.





* Bu video montajlanmış görüntülerin ve #ClawEdge (PençeKartal) ile alakası olmayan başka içeriklere ait arşiv materyallerinin bir derlemesidir. Videonun incelediğimiz ilk kesiti bu bölümdür, Savunma Bakanlığı’nın videosundaki 00:23-00:29 arası bölümlerde bu kısım izlenebilir.





* Bu görüntü orijinal/ilk olarak Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir tarafından 8 Mayıs tarihinde paylaşılmıştır. Orijinal video klip Savunma Bakanlığı’nın envanterine eklenen yeni uçaklara ait bir bilgisayar simülasyonunu göstermektedir.





* Türkiye Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı görüntüde, otantik bir gece görünümü vermek için bu görüntüye yeşil filtre uygulanmış olduğu görülmektedir.





* Bunu hemen takip eden kesit de – Savunma Bakanlığı’nın görüntüsündeki 00:29-00:46 arası bölüm- ayrıca #ClawEagle (PençeKartal) operasyonu ile alakasızdır.





* Bu video klip Türkçe sosyal medya kanallarında, ne zaman yeniden ortaya çıksa hep farklı bağlamlarda kullanılarak sürekli dolaşıma girmektedir.





* Bu video klip Türkçe sosyal medya kanallarında, ne zaman yeniden ortaya çıksa hep farklı bağlamlarda kullanılarak sürekli dolaşıma girmektedir. Klip en son 29 Şubat 2020’de Suriye semalarında uçan Türk F-16’larını gösterdiği iddiası ile paylaşılmıştı.





* Bundan önce ise 10 ekim 2019’da paylaşılmıştı. Bu olaylar versiyonunda ise, uçaklar Barış Pınarı Harekatı’na (Operation Peace Spring) - 2019 yılında kuzeydoğu Suriye’ye yönelik Türk ordusu saldırısı katılmak üzere havalanıyordu.





* Onun da öncesinde, 1 Nisan 2018’de, kuzey Irak’taki PKK’ye karşı başka bir operasyonu gösterdiği iddiası ile Twitter’da görülmüştü.





* Bir hedefin vurulduğunu gösteren hava saldırısı sahnelerinin doğruluğunu tam olarak teyit edemedik. Sahtecilik yapılmış görüntüleri halihazırda tespit ettik, bu da videonun doğruluğunun tamamının tartışmaya şaibeli olduğu anlamına gelir.





* Hava sahnelerinin konumunu Sinjar (Şengal) dağları olarak belirlemek mümkün olmakla birlikte bu görüntülerin bölgede dün gece gerçekleşen operasyonda kaydedildiğini teyit etmek mümkün olmadı.





* Savunma Bakanlığı’nın videosu Türkiye’nin devlete bağlı medya ajanslarında geniş ölçüde paylaşıldı.”