Samanyolu Haber /Dünya / Rus medyası: Türkiye İdlib çevresinden çekiliyor /30 Eylül 2021 10:09

Rus medyası: Türkiye İdlib çevresinden çekiliyor

Rus medyası Suriye askeri kaynaklarına dayanarak Türk ordusunun Suriye'nin İdlib eyaletinin güneyinden kuzeye doğru çekildiğini duyurdu.

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Dün Soçi'de Putin'le bir araya gelen Tayyip Erdoğan'ın bu görüşmesi sonrası çekilme haberlerinin gelmesi önemli bulunuyor. 

avia.pro sitesinin haberine göre Türk tankları ve diğer zırhlı araçlar İdlib'in bir kısmını çoktan terk etti. Askeri birliklerin hareketi M4 karayolunu takip ediyor.  Avia.pro ayrıca Erdoğan'ın Rusya ziyareti sırasında, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri havacılığının, Türkiye yanlısı militanların mevzilerini yaklaşık iki hafta bombaladıktan sonra İdlib'de bir günlük saygı duruşu düzenlediğini bildirdi.

Putin uzun süredir Türkiye dahil yabancı ülkelerin Suriye'yi terk etmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye ise bu fikre karşı çıkarken bazı silahlı grupları desteklemeyi sürdürüyor. 
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