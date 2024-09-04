Samanyolu Haber /Dünya / Rus medyasından Türk ekonomisine uyarı! /04 Eylül 2024 11:27

Rus medyasından Türk ekonomisine uyarı!

Rusya’nın önde gelen medya organı Kommersant gazetesi Türk ekonomisinin yeni riskler altında olduğuna dair bir makale yayınladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Gazeteye göre her ne kadar, Türkiye’de enflasyon Ağustos ayında yavaşlamaya devam etmiş olsa da ve TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon %51,97’ye gerileyerek 2024 yılının en düşük seviyesine ulaştı gözükse de gerçekte ekonomi verileri yeni krizlerin habercisi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadelede başarılı gibi bir izlenim var. Ancak, bu başarıların bedeli, ülkenin ekonomik büyüme hızında gözle görülür bir yavaşlama olarak kendini gösteriyor.
2024’ün ikinci çeyreğinde Türkiye’nin GSYİH’si %2,5 oranında arttı; bu oran, Ocak-Mart dönemindeki %5,3’lük büyümenin oldukça altında.

Ekonomik Büyüme ve Para Politikası Arasındaki Kırılgan Denge

Haberde, Türkiye’de enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte, TCMB’nin sıkı para politikasının ekonomik büyümeyi sınırladığına dikkat çekiliyor.
Özellikle tüketici ve kamu harcamalarındaki ciddi yavaşlama, ekonomideki daralmanın önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Bu durum, TCMB’nin gelecekteki para politikası kararlarını karmaşıklaştırıyor. Ekonomik büyümedeki bu yavaşlama, para politikasının gevşetilmesi yönünde talepleri artırabilir, ancak enflasyonla mücadele de aynı derecede kritik bir öncelik olmaya devam ediyor.

Döviz Kuru ve Gelecekteki Beklentiler

Türkiye’nin ulusal para birimi lira, dolar karşısında zayıflamaya devam ederken, Goldman Sachs gibi yatırım bankaları, liranın önümüzdeki aylarda daha da değer kaybedebileceğini öngörüyor. Bu durum, TCMB’nin faiz oranlarını mevcut seviyede tutma ihtiyacını artırırken, ekonomik büyümedeki yavaşlama faiz indirimleri için baskı yaratıyor.
Şimdiye kadar, TCMB’nin faiz oranlarını en az Kasım ayına kadar koruyacağı düşünülüyordu, ancak mevcut dinamikler bu beklentileri gözden geçirme gerekliliğini doğurabilir.

BRICS Katılımı ve Gelecek Beklentileri

Habere göre Türkiye’nin BRICS’e katılımı, ekonomik ve stratejik işbirlikleri açısından yeni fırsatlar sunabilir. Ancak, ülkenin ekonomik dengelerini koruma çabaları, bu tür uluslararası hamlelerin etkisini belirleyecek.
Türkiye, küresel ekonomik dinamiklerde daha fazla söz sahibi olmayı hedeflerken, iç ekonomik zorluklarla da başa çıkmak zorunda kalacak.
Bu da TCMB’nin önündeki en büyük zorluklardan biri olarak duruyor: enflasyonla mücadele ederken ekonomik büyümeyi sürdürülebilir kılmak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus medyasından Türk ekonomisine uyarı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:22:49