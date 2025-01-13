Rus milletvekilinden Putin-Trump görüşmesi için Türkiye vurgusu!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin’e yakın isimlerden, Duma milletvekili Andrey Kolesnik, Putin’in Trump ile olası görüşmeleri için Türkiye veya Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uygun ülkeler olabileceğini belirtti. NEWS.ru’ya konuşan Kolesnik, bu konuda son kararın Putin’e ait olduğunu vurguladı.





“Bu tür görüşmeler için platform öneren ülkeler var. Bunlar arasında İstanbul’daki görüşmelerin yapıldığı Türkiye de bulunuyor. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de düşünülebilir. Ancak bu benim yetki alanımda değil, bu konuda karar verme yetkisi başkana aittir. Sadece bir varsayım olarak bunu dile getirebilirim,” dedi Kolesnik.





Kremlin’den Açıklama: Trump’ın Ekibi Henüz Talepte Bulunmadı





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Cumhuriyetçi liderin ekibinin Putin ile temas kurulması için henüz bir talepte bulunmadığını ifade etti. Peskov, Trump’ın 20 Ocak’ta gerçekleşecek yemin töreninin beklenmesinin uygun olacağını belirtti. Ayrıca Putin’in, ABD’li mevkidaşıyla yapılacak olası bir diyaloğu memnuniyetle karşılayacağını sözlerine ekledi.





“Macaristan’da da Görüşme Olabilir”





Senatör Vladimir Cabarov ise Trump ve Putin’in Macaristan’da buluşabileceği önerisinde bulundu. Cabarov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın her iki liderle de iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bu buluşma için güvenli bir ortam sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Cabarov, Putin ve Trump’ın mutlaka bir araya geleceğine inandığını söyledi.





Şu ana kadar İsviçre ve Sırbistan'dan zirveye ev sahipliği yapmak için davet geldi. Görüşmenin ne zaman yapılacağı ise henüz belli değil.