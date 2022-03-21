Rus milyarder Abramoviç'in Türkiye hareketliliği dikkat çekiyor: Uçaktan sonra yat!

Rus oligark ve iş insanı Roman Abromoviç’in lüks yatı Solaris’in Muğla’nın Datça ilesinin açıklarında seyir halinde olduğu bildirildi. Abramoviç’in lüks yatı son olarak Karadağ açıklarında görülmüş, rotası önce İstanbul olarak belirlenmiş ve ardından geminin statüsü ’emir bekliyor’ şeklinde değiştirilmişti.







‘Marine Traffic’ isimli gemi takip sitesinin verilerine göre, Bermuda bandıralı Solaris isimli 140 metre uzunluğundaki yat, Datça yakınlarında bulunuyor.













Abramoviç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Putin’i tecrit etmeyi amaçlayan yaptırım listesine eklendi ve Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere’de mal varlıkları donduruldu. Abromoviç, sahibi olduğu Chelsea futbol kulübünü de satma kararı aldı.





İngiltere’deki yaptırımlar kapsamında Abramoviç’e seyahat yasağı ve ulaşım yaptırımları da getirildi. İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rus oligarkın jetleri ve helikopterlerini aradıklarını açıklamıştı.





Deniz trafiği verilerine göre süper lüks yat, 8 Mart’ta onarımda olduğu Barselona’daki bir tersaneden ayrıldı ve 13 Mart’ta Karadağ’ın tatil beldesi Tivat açıklarında görüldü. ‘Marine Traffic and Vessel Finder’ adlı gemi takip sitesi, yatın Karadağ’dan sonraki rotasının İstanbul olarak belirlendiğini duyurdu. 15 Mart akşamı ise rota değiştirildi ve geminin statüsü ’emir bekliyor’ şeklinde belirlendi.





Birkaç gün Yunanistan’ın Girit adası yakınlarında turlayan yatın, bu sabah Türkiye sahilinin 3 kilometre uzağında görüldüğü ve Datça’ya doğru gittiği belirtildi.





Abromoviç’in özel jeti de geçen hafta sonu 3 gün içinde 2 kez İstanbul’a indi.













‘ABRAMOVİÇ’İN DONANMASI’

Ultra lüks yatlara büyük ilgi duyan Rus oligarkın elinde bulundurduğu yat filosu ‘Abramoviç’in Donanması’ olarak adlandırılıyor.





Roman Abramoviç’e ait Eclipse isimli ultra lüks yat





2009 yılında bir Alman firması tarafından yaptırılan ‘Eclipse’ isimli 162,5 metre uzunluğundaki yatı 2013 yılına kadar dünyanın en büyük yatı ünvanına sahipti.





Abramoviç’e 400 milyon dolara mal olan yatta 2 yüzme havuzu, bir sinema salonu, 2 helikopter pisti ve dalış için bir denizaltı bulunuyor. Denizaltının köprü kısmı zırhlı ve Abramoviç’in kaldığı ana suit ise kurşun geçirmez camlarla kaplı.





Abramoviç’in geçen yıl teslim aldığı 600 milyon dolarlık Solaris de Almanya’da inşa edildi. 36 yolcu kapasiteli, 48 kabinli, helikopter pisti ve havuzları olan 8 güverteli ultra lüks yatta 60 mürettebat görev yapıyor.





Solaris ve Eclipse en büyük yatları olsa da Abramovich’in daha önce 49 metrelik Sussurro, 85 metrelik Ecstasea, her ikisi de 114’er metre olan Luna ve Pelorus ile 113 metrelik Grand Bleu dahil olmak üzere en az beş süper yata daha sahip oldu.