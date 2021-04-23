Rus muhalif lider Navalni, açlık grevini bitiriyor

Hapishanede sağlık durumu kötüye giden Rus muhalif lider Aleksey Navalni, açlık grevini sonlandıracağını açıkladı.





Doktorların yaşamına dair endişeleri dile getirdiği muhalif lider Navalni, 31 Mart'ta başlattığı açlık grevini sonlandıracağını duyurdu.





Rusya'da tutuklu bulunan Navalni geçen haftalarda gerekli sağlık tıbbi yardımı almasının engellendiğini söyleyerek açlık grevine başlamıştı. Bu hafta sonu doktorlar "Navalni'nin her an ölebileceğini" söylemiş, pazartesi günü muhalif lider tutuklular için özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

