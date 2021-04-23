Samanyolu Haber /Gündem / Rus muhalif lider Navalni, açlık grevini bitiriyor /23 Nisan 2021 15:22

Rus muhalif lider Navalni, açlık grevini bitiriyor

Rus muhalif lider Navalni, hapishanedeki açlık grevini sonlandıracağını duyurdu

SHABER3.COM

Hapishanede sağlık durumu kötüye giden Rus muhalif lider Aleksey Navalni, açlık grevini sonlandıracağını açıkladı.

Doktorların yaşamına dair endişeleri dile getirdiği muhalif lider Navalni, 31 Mart'ta başlattığı açlık grevini sonlandıracağını duyurdu. 

Rusya'da tutuklu bulunan Navalni geçen haftalarda gerekli sağlık tıbbi yardımı almasının engellendiğini söyleyerek açlık grevine başlamıştı. Bu hafta sonu doktorlar "Navalni'nin her an ölebileceğini" söylemiş, pazartesi günü muhalif lider tutuklular için özel bir hastaneye kaldırılmıştı.
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