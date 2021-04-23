Samanyolu Haber /Dünya / Rus muhalif lider Navalni açlık grevini sonlandırdı /23 Nisan 2021 20:58

Rus muhalif lider Navalni açlık grevini sonlandırdı

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, tıbbi hizmetlerden yararlanma talebiyle 31 Mart'ta başladığı açlık grevini sonlandırdı.

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Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalni, 20 günden uzun süredir yaptığı açlık grevini sonlandırdığını duyurdu. Tıbbi hizmetlerden yararlanma talebiyle 31 Mart'ta cezaevinde açlık grevine başlayan Navalni, Instagram hesabından yayınlandığı açıklamasında açlık grevine son verme kararı aldığını söyledi. 

Sırt ağrıları ve bacaklarındaki uyuşma nedeniyle acil tıbbi yardım talep eden Navalni, 31 Mart'ta doktorlarıyla görüşmesine izin verilmediği için açlık grevine başladı. Navalni'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, doktorlar 'acilen açlık grevini bırakması gerektiği uyarısında' bulunmuş, muhalif lider pazartesi günü cezaevi hastanesine götürülmüştü. 

Navalni, geçtiğimiz yıl zehirlenme şüphesiyle Almanya'da hastaneye kaldırılmıştı. Ocak ayında Rusya'ya dönen Navalni, hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle aldığı tecilli hapis cezası şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Daha sonra tecil kararı iptal edilerek Navalni hapis cezasına çarptırıldı.
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