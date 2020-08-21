Samanyolu Haber /Gündem / Rus muhalif lider Navalni, tedavi için Almanya'ya götürülüyor /21 Ağustos 2020 10:59

Rus muhalif lider Navalni, tedavi için Almanya'ya götürülüyor

Almanya'da bir vakıf, 'zehirlendiği şüphesiyle' Sibirya'da hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tedavi için bir ambulans uçakla Berlin'e getirileceğini açıkladı.

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Cinema For Peace (Barış için Sinema) vakfı başkanı Jaka Bizili, "Navalni'yi Almanya'ya getirmek için, gece yarısı tıbbi cihazlar ve uzmanlarla donanımlı bir ambulans uçak göndereceğiz" dedi.


'Zehirlendiği şüphesiyle' hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Navalni, tedavi için Almanya'ya getirilecek

Berlin'deki Charite hastanesinin Navalni'yi tedaviye hazır olduğunu söyleyen Bizili, "Yetkililerle irtibat halindeyiz, komadaki hastanın taşınması izni ve tıbbi raporun bu gece verilmesini umuyoruz" dedi.

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