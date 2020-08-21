Rus muhalif lider Navalni, tedavi için Almanya'ya götürülüyor

Cinema For Peace (Barış için Sinema) vakfı başkanı Jaka Bizili, "Navalni'yi Almanya'ya getirmek için, gece yarısı tıbbi cihazlar ve uzmanlarla donanımlı bir ambulans uçak göndereceğiz" dedi.









'Zehirlendiği şüphesiyle' hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Navalni, tedavi için Almanya'ya getirilecek





Berlin'deki Charite hastanesinin Navalni'yi tedaviye hazır olduğunu söyleyen Bizili, "Yetkililerle irtibat halindeyiz, komadaki hastanın taşınması izni ve tıbbi raporun bu gece verilmesini umuyoruz" dedi.



