Samanyolu Haber /Dünya / Rus muhalif lider Navalny için kritik açıklama /18 Nisan 2021 17:45

Rus muhalif lider Navalny için kritik açıklama

Rusya'da üç haftadır cezaevinde açlık grevi yapan muhalif lider Aleksey Navalny'nin sağlık durumunun ağırlaştığı belirtildi. Üç haftada 15 kilo kaybeden Navalny'nin son kan testi sonuçlarının olumsuz çıktığı ve Rus liderin her an hayatını kaybedebileceği açıklandı.

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44 yaşındaki Navalny’nin kalp doktorlarından Yaroslav Ashikhmin, muhalif lider Navalny'nin son kan testi sonuçlarında potasyum seviyesinin çok yüksek çıktığını, bu durumun da her an bir kalp krizine yol açabileceğini duyurdu.

Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı Anastasia Vasilyeva da Twitter üzerinden Navalny'nin test sonuçlarını paylaştı. Vasilyeva ayrıca hapishane yönetimine hastalarını "acilen" görmek için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Muhalif liderin basın ataşesi Kira Yarmysh, Navalny'nin son üç haftada 15 kilo kaybettiğini söyledi.Kira Yarmysh, "İnsanlar ölmek kelimesini dillerine almamaya çalışıyor ama bugün Aleksey ölüme doğru gidiyor. Birkaç günlük süresi kaldı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak görülen Aleksey Navalny, sinir sistemini etkileyen bir ilaçla zehirlenmesinin ardından beş ay Almanya'da tedavi edilmişti.

İyileşmesinin ardından Rusya'ya dönen Navalny, 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.Navalny zehirlenmesinin arkasında Kremlin'in bulunduğunu iddia ediyor.
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