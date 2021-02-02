Samanyolu Haber /Dünya / Rus muhalif Navalni için verilen karar belli oldu /02 Şubat 2021 22:22

Rus muhalif Navalni için verilen karar belli oldu

Rusya'da Putin muhalifi olarak sivrilen ve sonrasında zehirlendiği iddia edilen Aleksey Navalni'nin, tedavisi sonrası ülkesine dönüşünün ardından hakkında verilen mahkeme kararının belli olduğu belirtildi.

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Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapse girip girmeyeceği kararının verileceği duruşma sonunda hakim hükmünü açıkladı. Navalni hakkında daha önce verilen 3.5 yıllık şartlı ceza, gerçek cezaya dönüştürüldü.

Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalni'nin 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesine hükmetti. 

Repnikova, "Mahkeme Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nin sunumunun tatmin edici olduğuna karar verdi” diye konuştu. Navalni'nin ertelenen cezasının gerçek bir cezaya dönüştürülmesi ile ilgili daha önce 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan duruşmalarda bu yönde bir karar açıklanmamıştı.
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