Rus muhalif Sobol Türkiye'ye mi sığındı?

Rusya’da 2020 yılında zehirlenen ve 2021 yılında ülkeye döndüğü zaman gözaltına alınan muhalif isim Alexei Navalny’nin yakın müttefiklerinden Lyubov Sobol’un ülkeyi terk ettiği iddia edildi.



Devlet kanalı Ren TV'nin isimsiz bir kaynağa dayandırdığı habere göre, iddia, Moskova yönetiminin muhaliflere çok sert darbe vurmasının ardından geldi.



"ÜLKEYİ TERK ETME ÇAĞRISI"

Geçtiğimiz günlerde mahkeme, Sobol’a ev hapsine benzeyen bir ceza vermişti. Covid-19 yasaklarını ihlal ederek protesto düzenlediği için ceza alan Sobol, açıklamada bulunarak, "Bu ceza siyasidir ve esasında henüz ceza infaz edilmediği için bunu ülkeyi terk etme çağrısı olarak görmek gerekebilir" demişti.



Ekho Moskvy’nin yayın yönetmeni de Sobol’un ülkeyi terk ettiğine dair bir açıklama yaptı.



Sobol’un yakın çevresi ise henüz genç siyasetçinin ülkeyi terk etmesi ile ilgili bir açıklama yapmadı.