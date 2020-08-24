Rus muhalifin zehirlendiği kesinleşti

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli muhaliflerinden olan Aleksey Navalni, geçen hafta rahatsızlanarak Sibirya’da bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Navalni’nin zehirlendiği öne sürülmüştü.







Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesi’nde tedavi altına alınan Aleksey Navalni’nin ilk bulgulara göre zehirlendiği bildirildi. Charite Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Navalni’nin ilk bulgulara göre zehirlendiği ancak tam olarak maddenin ne olduğunun saptanamadığı belirtildi.







Açıklamada, Navalni’den alınan numunelerin incelendiği ve vücudunda “kolinesteraz inhibitörleri” adı verilen aktif maddeler grubundan bir maddeye rastlandığı vurgulandı.





‘DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR’





Aleksey Navalni’nin durumunun ciddi olduğu ancak hayati tehlikesinin şu an bulunmadığı aktarılan açıklamada, Navalni’ye atropin adlı ilacın verildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, hastalığın sonucunda özellikle sinir sisteminde ortaya çıkabilecek sonuçların gözardı edilmemesi gerektiğine de işaret edildi.





MERKEL: SORUMLULAR ADELET ÖNÜNE ÇIKARILMALI





Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rus muhalif aktivist Aleksey Navalni’nin zehirlenmesinde sorumluluğu olanların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.





Başbakan Merkel, Dışişleri Bakanı Maas ile Navalnıy’ın zehirlenmesine ilişkin ortak açıklama yaptı. Charite’de hastanesindeki doktorların Aleksey Navalni’nin zehirlendiğini ifade ettikleri vurgulanan açıklamada, “Navalni’nin Rusya’daki siyasi muhalefetteki önemli rolü göz önüne alındığında, oradaki yetkililer şimdi acilen bu suçu en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve bunu tam bir şeffaflıkla yapmalılar” ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada ayrıca Navalni’nin zehirlenmesinde sorumlu olanlar hakkında soruşturma açılması ve adalet önüne çıkartılması talep edildi.





20 Ağustos’ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalni, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. “Toksik zehirlenme” şüphesiyle Omsk’taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos’ta Omsk’tan özel bir uçakla Berlin’e getirilmişti.