Rus oligarkın gizemli sonu: Bir şamanın evinde kurbağa zehrinden öldü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana birçok gazeteci ve oligark ölü bulunmuştu. Bunlardan sonuncusu ise enerji şirketi Lukoil’in eski CEO’su Alexander Subbotin oldu.







Tass'a göre, Subbotin, “akşamdan kalma” olduğu için iyileşmek niyetiyle bir şamanın evine gitti ve şamandan aldığı kurbağa zehri oligarkın ölüm nedeni oldu.





İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Subbotin’in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu kaydedildi.





TESADÜF MÜ?

Subbotin’in eskiden CEO’su olduğu ünlü petrol şirketi Lukoil, kısa bir süre önce Ukrayna'nın işgaline bir an önce son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Insider’da yer alan habere göre Subbotin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra şüpheli bir şekilde ölen 7. oligark oldu.