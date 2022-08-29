Samanyolu Haber /Gündem / Rus oligarklar Türkiye'de /29 Ağustos 2022 15:57

Rus oligarklar Türkiye'de

The Times, son dönemde yaptırım uygulanan Rus oligarkların milyarlarca dolar değerindeki yatlarının yeniden Türkiye karasularına girdiğine dikkat çekti.

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The Times gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla yaptırım uygulanan Rus oligarkların lüks yatlarını ve gemilerini yeniden Türkiye karasularında saklamaya başladığını yazdı.

Bir araştırma yapan ve güncel verileri analiz eden gazete, toplam değeri milyarlarca dolar olan gemilerin Ege ve Akdeniz kıyılarında demir attığını belirtti.

Gemiler geçen sene Türkiye'ye demirlemedi
Yatların 3’ünün Bodrum’un 20 mil açığında demir attığı belirtilirken, haberde “Yaptırım uygulanan oligarklara ait en az 9 yat Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında bekliyor” yorumu yapıldı. Türkiye’de bekleyen gemilerin yaklaşık değerinin 2,5 milyar dolar olduğuna dikkat çeken gazete bir detayı daha gözler önüne serdi.

Bu lüks yatların geçen yılki konumlarını mercek altına alan gazete geçen yıl aynı dönemde bu gemilerin hiçbirinin Türkiye’de olmadığını belirtti. Geçen yıl bu gemilerin büyük çoğunluğu Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan’da demirlemişti.

Batı endişeli
Aralarında Roman Abramoviç’in de olduğu çok sayıda oligarkın lüks teknelerinin Türkiye açıklarında olduğu belirtilirken, oligarkların lüks araçlarında olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

Öte yandan haberde, Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlığın artmasının Batı’da endişe yarattığını da hatırlatıldı.

Rus oligark Leonid Mikhelson’a ait Pacific isimli lüks yatın da Karayipler’den Türkiye’ye geldiğini ve yolculuk sırasında takip sistemini devre dışı bıraktığı da belirtildi.
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