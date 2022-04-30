Samanyolu Haber /Dünya / Rus Oligarklara kucak açan İsviçre Bankası'na ABD'de dava /30 Nisan 2022 17:20

Rus Oligarklara kucak açan İsviçre Bankası'na ABD'de dava

Bir grup kişi ve kuruluşun, yatırımcıları Rus oligarklarla ilgili iş anlaşmaları konusunda yanılttığını iddia ederek, İsviçre bankası Credit Suisse aleyhine toplu dava açtığı açıklandı

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Açıklama hukuk firması Pomerantz’dan geldi. Pomerantz’dan dün akşam yapılan açıklamada, New York bölge mahkemesinde açılan davanın 19 Mart 2021 ile 25 Mart 2022 arasında Credit Suisse tahvilleri satın alan kişi ve kuruluşlar adına açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şikayet, dava konusu süre boyunca, davalıların şirketin faaliyetleri operasyonları ve uyum politikaları hakkında önemli ölçüde hatalı ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu iddia ediyor" denildi.

Hukuk firması, alacakların likidite edildiği “menkul kıymetleştirme” anlaşması ile ilgili tebliğ eksiklikleri olduğunu iddia etti. Açıklamada, Financial Times gazetesinin Şubat ayında yayınladığı bir habere de atıfta bulunuldu.

Gazete, Credit Suisse'in, girişimcilere ve aşırı zengin oligarklara borç vermeyle ilgili risklerden kurtulmak için olağandışı bir vadeli işlem kullanımıyla, en zengin müşterilerinin yatları ve özel jetleriyle bağlantılı bir kredi portföyünü teminat altına aldığını yazmıştı.

Financial Times, makalesinin yayınlanmasının ardından Credit Suisse, “diğer önemli risk işlemleriyle uyumlu olarak fiyatlanan işlem, bankanın sermaye esnekliğini arttırırken, profesyonel yatırımcı müşterilerimize rekabetçi yatırım ve riskten korunma koşulları sunuyor” açıklaması yapmıştı.

Dava dosyasında ayrıca, Mart ayında Amerikalı Kongre üyelerinin Credit Suisse'den, yaptırıma maruz kalması beklenen kişilere ait yatların ve özel jetlerin finansmanıyla ilgili belgeleri teslim etmesi talebine atıfta bulunuldu.

Financial Times'ın oligarklarla ilgili başka bir haberine 3 Mart'ta tepki gösteren Credit Suisse, yatırımcılardan geçen Kasım ayında bir işlemle ilgili belgeleri imha etmelerini istediğinde, bankada hiçbir müşteri verisinin silinmediğini söylemişti.

Reuters haber ajansının dava ile ilgili açıklama talebinde bulunduğu Credit Suisse, henüz bir açıklama yapmadı.

Reuters’ın ulaştığı 28 Mart tarihli dahili bir belgeye göre, Credit Suisse 24 Şubat'ta Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'da yeni faaliyet arayışlarını durdurdu.

Credit Suisse, 2022 yılının ilk çeyreğini zararla kapattığını geçen hafta açıklamıştı. Zararda, hukuki harcamalar ve Rusya’nın işgali ile ilgili kayıplar rol oynamıştı.


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