Bakanlık, yerleşim yerini "Güney" askeri grubuna bağlı birliklerin ele geçirdiğini duyurdu.





Ayrıca Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Batı (Zapad) Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler, Donetsk Derilovo yerleşimini, Güney (Yug) Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler ise Mayskoye yerleşimini de kontrol altına aldı.





Doğu (Vostok) Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler de Dnepropetrovsk Bölgesi'nde Stepovoye yerleşimini ele geçirdi.





Buna ilaveten Kleban-Byk Baraj Gölü çevresinde son 24 saat içinde 1,1 kilometrekarelik bir alan daha kontrol altına alındı.





Askeri Strateji ve Bölgesel Gelişmeler





Bölge, Dronovka ve Serebryanka köyleri arasında, Seversky Donets Nehri yakınında stratejik bir konuma sahip.





Bakanlık dün de yine Donetsk bölgesinde Shandrigolovo köyü ve Kirovsk kentinin kontrol altına alındığını açıklamıştı. 1 Ocak - 25 Eylül tarihleri arasında Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde 3.308 km²'den fazla alanı ele geçirdiği bildirildi.





Seversk Maly'nin ele geçirilmesi, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki ilerleyişinin bir parçası olarak görülüyor. Bölge, nehir geçiş noktaları ve yakındaki yerleşimler arasındaki bağlantı yolları nedeniyle taktiksel öneme sahip.





Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Ukrayna ordusu son bir günde cephe hattında 1.535 asker, 1 tank ve 6 zırhlı savaş aracı kaybetti. Ukrayna tarafından bu son gelişmelerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.