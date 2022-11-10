Rus ordusu Herson’dan niçin çekildi?

ARİF ASALIOĞLU





Rus ordusu 3 Mart’ta kontrol altına aldığı Herson şehrinden ani bir kararla geri çekildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, operasyonu yürüten ordu komutanına, Herson bölgesinden Dinyeper Nehri'nin sol kıyısına, Rus birliklerinin daha güvenli kontrol ettiği yerlere çekilme emri verdi.







Şoygu, askeri operasyon birlikleri komutanı Sergey Surovikin'den bu konuda önce brifing aldı. Bir kısmı canlı yayınlanan bu brifing sonrası Surovikin, birlikleri geri çekme operasyonunun kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Birliklerin geri çekilmesi ve kararının canlı yayında ilan edilmesi bazı amaçlar taşıyor olabilir.







Moskova Washington görüşmeleri







Hem Batı hem de Rus medyası ABD ile Rus heyetlerin Ukrayna’da devam eden savaşı, kapalı kapılar ardında yapılan, görüşmelerde ele aldıklarını yazmışlardı. Bu görüşmelerin bir sonucu olarak, Herson'da başarıya ulaşmış Kiev yönetimini yeniden müzakere masasına döndürtmek/oturtmak için taviz olabilir.





Rus birliklerinin nehrin sol yakasına çekilmesinin nedenleri ve hazırlıkları son iki haftanın bir sonucu. Son haftalar Ukrayna askerleri Güney cephesine ağırlık verdi. Önce Herson ve Nikolayev bölgelerini Rusya tarafından destekleyen ve ağır askeri araçların taşınmasına imkân veren köprüler vuruldu. Mühimmat ve ağır silah desteği olmadan Rus birliklerin Herson ve Nikolayev bölgelerinde kalması asker kaybını kaçınılmaz kılacaktı. Ayrıca, Batı’dan tedarik edilmiş hava savunma sistemleri ve uzak menzilli roketler Ukrayna birliklerini güçlendirdi.





Ukrayna’daki Rus güçlerinin komutanı Surovkin daha önce, Herson kenti ile yakınındaki yerleşim yerlerine gereken tedarikin, Ukrayna birliklerinin ikmal hatları ile yerleşim yerlerine sürekli bombardıman düzenliyor olması nedeniyle tamamıyla yapılamadığını söylemişti. Surovkin ayrıca, buradaki sivil nüfusun tehlike altında bulunduğunu da belirtti. Rus komutan, Herson’dan şimdiye dek 115 bin sivilin güvenli yerlere tahliye edildiklerini de söyledi. Başka önemli bir husus ise Kahovka Barajı'na düzenlenen saldırılar nedeniyle Herson’un ve burada yaşayanların sular altında kalması tehlikesinin de etkili olduğunu düşünüyorum.





Canlı yayında çekilmeye onay





“Mevcut durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirerek Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında savunma yapılmasını öneriyorum. Bunun çok zor bir karar olduğunu anlıyorum. Aynı zamanda, askerlerimizin hayatlarını ve birlik grubunun genel muharebe kabiliyetini koruyacağız” şeklinde canlı yayında konuşan Surovikin, ''saldırı operasyonları da dahil olmak üzere aktif operasyonlar için kullanılacak teknik araçların bir kısmı boşa çıkacak” ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı Şoygu ise medyaya yansıyan görüşmede, "Önerilerinize katılıyorum. Bizim için Rus askerlerinin hayatı ve sağlığı her zaman bir önceliktir” diyerek çekilmeyi onaylıyor.







Çekilmeye etki eden gelişmeler





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gece başlattığı taarruz büyük kayıplar vermesine rağmen sürüyordu. Ukrayna ordusunun ilerleyişini yavaşlatmak isteyen Rus ordusu, bölgede İngulets Nehri üzerindeki 3 köprüye havaya uçurmuştu.





Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken Herson Bölgesi Vali Yardımcısı Kirill Stremousov'un, Genichesk yakınlarında bir kazada öldüğü haberi geldi. Kazada ölen Herson Bölgesi Vali Yardımcısı, şehir merkezinden ve cephe hattına yakın yerlerden sıcak gelişmeleri Telegram üzerinden bildiriyordu.





Rus savaş muhabiri Yuri Kotenok, Telegram kanalından Ukrayna kuvvetlerinin saldırısı ihtimaline karşılık Tyaginsky, Darevsky ve Novovasilyevsky köprülerinin havaya uçurulduğunu bildirdi ve yıkılan köprülerin fotoğraflarını paylaştı. Dinyeper Nehri üzerindeki köprülerin iki taraf birliklerinin ilerleyişini durdurmak ya da yavaşlatmak için taraflarca patlatıldığı zaten biliniyor.





Bölgeden yayın yapan Telegram kanallarında yayınlanan görüntülerde, 400-500 bin nüfuslu şehrin adeta bir hayalet şehrine döndüğü görülüyor. Ayrıca Herson şehir merkezinde bazı resmi binalarda aylardır asılı duran Rusya bayraklarının artık olmadığı belirtiliyor. Öte yandan Rusya’dan yapılan açıklamada Herson’dan tahliye edilen sivillerin sayısının 110 bini geçtiği bildirildi.







Bu çekilme kararı Rus halkı ve Rusya iç dengelerinde somut sonuçları olacağı ve Kiev yönetiminin bunu kesinlikle kullanacağı açıktır. Uzun bir süre Rus birliklerinin ilerleme ve öngörülebilir bir başarının olmamasının ciddi iç hoşnutsuzlukları artıracaktır. Ayrıca yakın gelecekte Odessa ve Nikolaev yönündeki cephelerde Rus birliklerinin ilerleme teşebbüsünde olmayacağını anlıyoruz.