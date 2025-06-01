Rus Ordusu, İHA'lara karşı lazer silah sistemi kullanmaya başladı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Görüntülere göre, Rus ordusu Ukrayna İHA'larına karşı ilk defa son teknoloji Lazer Sistemini kullanıyor ve lazer ışınının etkisiyle üzerinde yanık delikler oluşmuş bir İHA gövdesi farkediliyor.





Görüntülerde, özel donanımlı bir aracın içinde görev yapan askerlerin anahtarları çevirerek sistemi harekete geçirdiği ve aracın üst kısmından hedef tespit için tasarlanmış lensli bir düzeneğin çıktığı görülüyor.





Yayınlanan görüntülerde, lazer sisteminin kalın çelik levhaları delip geçebildiği ve bölünmüş bir ekran üzerinden farklı bölgelerdeki insansız hava araçlarına (İHA) nasıl ateş edebildiği gösteriliyor.





Rusya'dan Açıklama: "Yeni Tehditler Yeni Çözümler Gerektiriyor"





Rus yetkililer, özel askeri operasyon sırasında ortaya çıkan yeni tehditlere karşı alternatif yöntemler geliştirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Yapılan açıklamada, "Yeni teknolojilerin gelişmesi sayesinde lazer sistemleri, Ukrayna'nın İHA'larını etkisiz hale getirmede etkili bir araç haline geldi" ifadelerine yer verildi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı açıklamada, hem insansız hava araçlarını hem de uçak ve füzeleri hedef alabilen lazer sistemlerinin üretiminin hızlandırılması talimatı vermişti.





Hava savunma sistemlerine daha hızlı tepki verebilecek





Bu son gelişme, Rusya'nın askeri teknoloji alanındaki yenilikçi adımlarının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.





Askeri analistler, lazer silah sistemlerinin geleneksel hava savunma sistemlerine göre daha hızlı tepki verebildiğini ve mühimmat maliyetlerini düşürdüğünü belirtiyor.





Ancak bu sistemlerin hava koşullarından etkilenme olasılığı ve enerji ihtiyacının yüksek olması gibi bazı sınırlamaları da bulunuyor.