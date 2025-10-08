Samanyoluhaber.com - Moskova





Rus birlikleri bütün cephelerde baskınlığı korurken, Ukrayna ordusu dronları aktif kullanıyor.





Özellikle son haftalarda Zaporijya bölgesindeki cephe hattında çatışmalar dahada yoğunlaştı.





Rus hava indirme birliklerinin, Stepnogorsk-Primorske hattında taarruz hareketlerini sürdürdüğü bildiriliyor. Primorske'nin güney kesiminde ve Stepnogorsk'un güney ile doğu yaklaşımlarında sınırlı ilerlemeler kaydedildiği ifade ediliyor.





Ukrayna'nın Savunma Taktikleri





Rusya Savunma Bakanlığı, ülke hava savunma birimlerinin 6 Ekim 2025 tarihinde toplam 251 insansız hava aracını (İHA) hedef dışı bıraktığını açıkladı.





Ukrayna kuvvetlerinin, ileri gözlem ve saldırı amaçlı yoğun insansız hava aracı (İHA) kullanımına dayalı bir savunma stratejisi uyguladığı aktarılıyor. Kaynaklara göre, tespit edilen her bir hedefe karşı onlarca İHA'dan oluşan "sürüler" gönderiliyor. Bu İHA saldırılarını, 155 mm topçu ateşi ve tank atışlarının desteklediği belirtiliyor.





Cephe hattındaki kaynaklar, Ukrayna birliklerinin büyük ölçekli piyade saldırılarından ziyade, İHA'lar, topçu ve EH ile desteklenen savunma ağırlıklı bir taktik benimsediğini bildiriyor.





Elektronik Harp (EH) ve Karşı Tedbirler





Ukrayna tarafının ayrıca etkili elektronik harp sistemleri kullandığı ve bunun Rus İHA'larının düşürülmesine veya kontrolünün kaybedilmesine neden olduğu iddia ediliyor. Yeni bir EH sisteminin, İHA'ların havada ters dönerek düşmesine sebebiyet verdiği öne sürülüyor.





Ayrıca Rusya'nın Belgorod kenti ile Ukrayna'nın Harkov kentinde karşılıklı saldırılar meydana geldi. İki kentte de patlamaların ardından enerji kesintileri yaşandığı bildirildi.





Ukrayna ordusu, Rusya'nın sınır kenti Belgorod'a Amerikan HIMARS roketleriyle saldırı düzenledi. Şehirde bir dizi patlama yaşandı. Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, saldırılar sonucunda enerji altyapısında hasar meydana geldiğini doğruladı. Patlamalardan önce bölgede roket tehlikesi nedeniyle alarm verilmişti.





Belgorod'a düzenlenen saldırının ardından Rusya Harkov'a misilleme saldırıları düzenledi. Kentte güçlü patlamlar bildirildi. Harkov yetkilileri, kentin Novobavarski bölgesi ve banliyölerinde patlamalar olduğunu duyurdu. Saldırılar sonrasında Harkov'da da elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı.