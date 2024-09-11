SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rus askeri kaynaklarına göre, Rus ordusu Ukrayna güçlerini Byakhovo, Viktorovka, Vnezapny ve Gordeevka’dan geri püskürttü.



Rus kuvvetleri tarafından başlatılan karşı saldırı, 10 saatten biraz fazla sürdü ve 110 kilometrekarelik bir alanın yeniden ele geçirilmesini sağladı. Rus kaynaklarına göre, operasyon henüz sona ermedi ve geri alınan köylerin savunulması devam ediyor.



Kursk Bölgesinde Stratejik Hedefler Ele Geçirildi



Rusya’nın 51. Hava Alayı’na bağlı paraşütçüler, Snagost köyünü başarılı bir operasyonla geri aldı. Bu köyde Ukrayna güçleri ile şiddetli çatışmalar yaşandı ve Rus paraşütçüler, gece yarısına kadar köyü tamamen kontrol altına almayı başardı. Operasyonun hız ve başarısı, bölgede Rus ordusunun moralini yükselten bir gelişme olarak değerlendirildi.



Rusya’nın Kursk’taki karşı saldırısında, Viktorovka, Vnezapny ve Byakhovo köyleri gibi stratejik yerleşim birimleri geri alındı. Ukraynalı kuvvetler bu bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı.



Buradaki kazanımlar, Ukrayna ordusunun hareket kabiliyetini önemli ölçüde kısıtlayacak bir etki yaratabilir. Rusya’nın Kursk bölgesindeki karşı saldırısı, Ukrayna ile çatışmalarda yeni bir döneme işaret ediyor.