Samanyolu Haber /Dünya / Rus ordusu, Ukrayna’nın orta ve batı bölgelerine saldırılar düzenledi /15 Ocak 2025 14:25

Rus ordusu, Ukrayna’nın orta ve batı bölgelerine saldırılar düzenledi

Çatışmalar aynı şiddetinde devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna’nın orta ve batı bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, Ukrayna İHA’ları Karadeniz bölgesi ve arka hatlarda saldırılar gerçekleştirdi. Kotovsk şehrinde İHA saldırısı sonucu 7 kişi yaralandı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Son bir hafta gelişmeler, cephelerdeki çatışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna kontrolündeki çeşitli bölgelere bir dizi saldırı düzenledi. Patlamalar Kiev, Jitomir ve Sumi bölgelerinde duyuldu. Ukrayna’nın sekiz bölgesinde hava alarmı ilan edildi. Başta Kiev olmak üzere Sumi ve Altı Bölge daha hava alarmı altında.

Bu alarmdan önce Kirovograd, Poltava, Dnipropetrovsk, Mikolayiv, Çernigov, Sumi ve Harkov bölgelerinde de alarm verilmişti.

Rusya’nın Ukrayna Altyapısına Saldırıları

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın enerji, savunma sanayii, askeri yönetim ve iletişim altyapısına yönelik saldırıları özellikle Ukrayna'nın Rus şehirlerine İHA saldırılarının ardından misilleme olarak yapılıyor. Ukrayna bölgelerinde son bir hafta yoğun hava alarmı ilan ediliyor, bazen bu alarm tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak duyuluyor.

Ukrayna geçtiğimiz gece saatlerinde, insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine saldırılar düzenledi. Saratov, Tula, Bryansk bölgeleri ve Tataristan Cumhuriyeti zarar gördü. Ukrayna, yeni yılda ilk kez kapsamlı bir İHA saldırısı düzenleyerek Rusya’nın sınır ve iç bölgelerindeki sanayi tesislerini hedef aldı. Yaklaşık 100 İHA kullanıldı.
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