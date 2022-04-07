Rus ordusu Ukrayna'da yeni ve büyük bir saldırıya mı hazırlanıyor?

5:59 İngiltere Büyükelçiliği'nin güvenlik görevlisine Rusya hesabına casusluk suçlaması











5:43 Ukrayna Cumhurbaşkanı: Rus petrolü tamamen boykot edilmeli











5:01 Finlandiya askeri harcamalarını 2,2 milyar euro artırıyor











1:56 Pentagon: Rus güçlerin Kiev ve Çernihiv'den çekilmesi tamamlandı













Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, yaşamların kurtulmasına yardımcı olmak için NATO ülkelerinden daha çok silah için "çok basit" bir çağrı yaptığını söyledi. Kuleba, NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla yapacağı toplantı öncesi, gündeminin "basit" olduğunu ve Ukrayna'nın Rusya'yı yenilgiye uğratması için askeri desteğin en iyi yol olduğuna inandığını belirtti.Kuleba, Brüksel'de mevkidaşlarıyla yapacağı toplantıda, ülkenin doğusunda yeniden başlayan Rus saldırıları karşısında Ukrayna'nın en iyi nasıl silahlandırılabileceğini konuşacak. Toplantıdan önce gazetecilere konuşan Kuleba, "sürdürülebilir ve yeterli" silah tedariki olmadan, Ukrayna'nın zaferlerine "büyük fedakarlıkların" eşlik edeceğini belirtti.İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği'nde görev yapan bir güvenlik görevlisi, Rusya hesabına casusluk yapmakla suçlandı. 57 yaşındaki David Ballantyne Smith'in bugün mahkemeye çıkartılması bekleniyor. Güvenlik görevlisi Ekim 2020- Ağustos 2021 arasında işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili olarak 10 Ağustos'ta Alman polisi tarafından tutuklanmıştı.Londra Metropolitan Polis Teşkilatı İngiltere'ye sınırdışı edilen Ballantyne'a Rus devletine faydalı bilgileri toplama ve iletmeyle ilgili dokuz farklı suçlama yöneltildiğini açıkladı.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik ambargoları memnuniyetle karşılarken, yine de yetersiz olduğunu söyledi. Zelenskiy, son video mesajında Batı'ya daha ileri bir adım atıp, Rus petrolünün kullanımını boykot etme çağrısı yaptı.Ukrayna lideri ayrıca, ambargo üzerine uzlaşılamamasının Ukrayna halkının yaşamına mal olduğunu vurguladı. Rusya, dünyanın en büyük üçüncü petrol ihracatçısı ve satışının yarısından fazlasını Avrupa'ya yapıyor. Rus petrolü, İngiltere'de petrol talebinin % 8'ini, ABD'de ise % 3'ünü karşılıyor.Ukrayna lideri Zelenskiy, Moskova'nın petrol ihracatından, barış görüşmelerini ciddiye almasını gerekmediğini düşündürecek kadar çok para kazandığını belirtti. Zelenskiy, Rus bankalarının uluslararası mali sistemde tamamen dışlanması için ısrar etmeyi sürdüreceğini de ekledi.Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra savunma harcamalarını gelecek 4 yıl içinde 2,2 milyar euro artırma kararı aldı. Ek bütçe yüzlerce yeni profesyonel asker, sınır kontrolü ve mühimmat için kullanılacak. Finlandiya'nın Rusya ile 1.340 kilometre sınırı bulunuyor.Gelişmeler Finlandiya'da NATO üyeliğini de yeniden gündeme getirdi. Finlandiya NATO üyesi olmasa da bölgedeki ortak tatbikatlara katılıyor. Ülkede yapılan son kamuoyu yoklaması, tam üyeliğe olan halk desteğinin %62'ye yükseldiğini gösteriyor. İşgal öncesi yapılan anketlerde halkın tam üyeliği desteklemediği sonucu çıkıyordu.ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv bölgesinden tamamen çekilmiş olduğunu açıkladı. Pentagon'dan bir yetkili "Kiev ve Çernihiv yakınlarındaki Rus güçlerin bölgeden çekilmesi tamamlandı. Bu güçler Belarus ve Rusya'da yeniden toplanmak üzere çekildiler" dedi.Pentagon sözcüsü John Kirby de, Rusya lideri Vladimir Putin'in "stratejik hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini" belirtti; "Sadece az nüfuslu merkezlerde kontrolü alabiliyor. Harkov'u da ele geçiremedi" dedi. Rusya birkaç gün önce, güçlerini doğudaki Donbas bölgesinde yoğunlaştıracağını açıklamıştı.Başka bir üst düzey Pentagon yetkilisi ise Rus güçlerin ileride Kiev'e geri dönüp dönmeyeceği bilmenin mümkün olmadığını söyledi. Savaş Çalışmaları adlı düşünce kuruluşu ise geri çekilen Rus güçlerin savaş kabiliyetini kazanmak için zamana ihtiyacı olduğu görüşünü aktardı.Amerikan haber ajanslarına konuşan bir savunma yetkilisi ise geri çekilen Rus askeri sayısının yaklaşık 24 bin olduğunu belirtti.ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yetişkin kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova'nın mal varlıkları için de yaptırım uygulama kararı aldı. Bu iki kızı Putin'in eski eşi Lyudmila ile evliliğinden olan kızları. Çift 2013 yılında ayrılmıştı.ABD, 36 yaşındaki Maria Vorontsova'nın "Kremlin'den milyarlarca doların sağlandığı, devlet fonuyla yürütülen genetik araştırma programları yönettiğini, bu programların doğrudan Putin tarafından denetlendiğini" açıkladı. Vorontsova, endokrinoloji üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen.35 yaşındaki kız kardeşi Katerina Tikhonova ise Beyaz Saray tarafından "Yaptığı işlerle Rusya Hükümeti ve savunma sanayine destek veren bir teknoloji firması yöneticisi" olarak tanımlanıyor.Tikhonova aynı zamanda uluslararası yarışmalara da katılmış olan bir dansçı. Putin'in ailesi hakkında son derece "muhafazakar" olduğu ve zamanında "ailemi hiç kimseyle tartışmam" dediği biliniyor.Peki Putin'in kızlarınayaptırım uygulanıyor?