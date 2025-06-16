Samanyolu Haber /Dünya / Rus ordusunda Kuzey Kore füzeleri görüntülendi /16 Haziran 2025 11:27

Rus ordusunda Kuzey Kore füzeleri görüntülendi

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez Kuzey Kore menşeli 122 mm çok namlulu roketler tespit edildi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

"RSZO-122U1" olarak tanımlanan bu füzelerin, Rusya'nın standart BM-21 "Grad" çok namlulu roketatarlarında kullanıldığı belirlendi.

Söz konusu mühimmatın cephedeki görüntüleri, Moskova'nın Pyongyang ile askeri işbirliğini yeni bir boyuta taşıdığını göstermiş oldu.

Rusya'nın daha önce de Kuzey Kore'den önemli miktarda topçu mühimmatı temin ettiği bilinirken, kaset başlıklı sistemlerin devreye girmesi, cephedeki savaş dinamiğini değiştirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Tepkiler

Bu gelişme, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen Rusya'ya silah ihracatını sürdürdüğünü bir kez daha teyit etmiş oldu. 

Batılı istihbarat kaynakları, son aylarda Kuzey Kore'den Rusya'ya önemli miktarda askeri malzeme sevkiyatı yapıldığını doğrularken, uluslararası toplumdan bu işbirliğine yönelik yeni yaptırım çağrılarının gelmesi bekleniyor. 

Askeri uzmanlar, kaset başlıklı füzelerin geniş alanlarda yüksek hasar potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Bu mühimmatların, açık hedeflere ve piyade birliklerine karşı özellikle etkili olduğu biliniyor. 

Uzmanlar, özellikle sivil kayıpları artırabilecek kaset mühimmatlarının kullanımının savaşın seyrini ve uluslararası dengeleri etkileyebileceği görüşünde.
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