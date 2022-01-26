Rus ordusundan Moskova'da S-300 tatbikatı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi, Rus ordusunun Moskova Bölgesi'nde S-300 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı. Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi, Rus ordusunun Moskova Bölgesi'nde S-300 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini açıkladı.





Batı Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma birlikleri, sözde düşman tarafından Moskova Bölgesi'ndeki kritik öneme sahip tesislere fırlatılan 15'ten fazla füzeyi S-300 sistemleriyle başarılı bir şekilde imha etti.





Batı Askeri Bölgesi, 100'den fazla hava savunma uzmanının katıldığı tatbikatta yaklaşık 10 S-300 fırlatma rampasının yanı sıra farklı menzil çaplarına sahip radar istasyonlarının görev aldığının altını çizdi.





Moskova, Ukrayna’daki gerilimin sona ermesi için Kiev’in Minsk Anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve Ukrayna’nın doğusundaki milis güçleriyle doğrudan temas kurması gerektiğini vurguluyor.





Rusya Dışişleri yetkilileri daha önce defalarca, Ukrayna hükümetine askeri yardım yapılmasının Kiev’i, ülkenin doğusundaki krizi güç kullanarak çözmeye sevk ettiği uyarısında bulunmuştu.





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Rus ordusunun Moskova Bölgesi'ndeki tatbikatı, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri destelerini artırdıkları ve ülkenin doğusunda gerilimin ciddi ölçüde tırmandığı bir döneme denk geliyor.