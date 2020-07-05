Samanyolu Haber /Dünya / Rus Ortodoks Kilisesi: Orta Çağ'a dönüş olur /05 Temmuz 2020 16:21

Rus Ortodoks Kilisesi: Orta Çağ'a dönüş olur

Rus Ortodoks Kilisesi, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi girişimi hakkında ""Şimdi Orta Çağ'a geri dönemeyiz" açıklaması yaptı. Kilisesi'nin Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Piskopos Metropolit İlarion 'Türkiye'de cami eksikliği olmadığını, kararın açıkça siyasi bir karar olduğu' görüşünü paylaştı.

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Rus Ortodoks Kilisesi, Ankara’nın Ayasofya’yı müzeden camiye dönüştürme isteğini ‘Orta Çağ’a dönüş’ olarak tanımladı. Rus Ortodoks Kilisesi’nin Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Piskopos Metropolit İlarion çok sayıda farklı mezhebin bir arada yaşadığı bir dünyada, inananların duygularına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

BBC’nin Rus haber ajansı Interfax’dan aktardığına göre, resmi televizyon kanalında konuşan Piskopos İlarion, Ayasofya’nın tam karşısında Sultanahmet Camii’nin de bulunduğunu hatırlatarak ‘Türkiye’de cami eksikliği olmadığını, kararın açıkça siyasi bir karar olduğunu’ ifade etti.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmek istenmesinin “din özgürlüklerinin kabul edilemez bir ihlali olduğu” yorumunu yapan İlarion, “Şimdi Orta Çağ’a geri dönemeyiz. Çok kutuplu, çok mezhepli bir dünyada yaşıyoruz ve inananların duygularına saygı göstermemiz gerekiyor” dedi.

Rus Ortodoks Kilisesi’nin Ayasofya’nın camiye dönüştürülme amacına anlam veremediğini de belirten İlarion bu girişimin ardında ‘ülke içi siyasete yönelik bir amaç olduğuna inandığını’ söyledi.

Ayasofya’nın camiye dönüştürülme girişime karşı çıkanlar arasında İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos da var. Patrik, Ayasofya’nın müzeden camiye dönüştürülmesinin Hristiyanları hayal kırıklığına uğratacağını, Doğu ile Batı arasında ‘çatlağa’ neden olabileceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunan hükümeti de Türkiye’ye Ayasofya’nın müze olarak korunması çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ayasofya ile ülke dışından yapılan açıklamaları ‘Türkiye’nin egemenliğine saldırı’ olarak gördüğünü söylemişti. İstanbul’un fethinin yıldönümü kutlamaları kapsamında 29 Mayıs’ta Fetih Suresi’nin okunmasından sonra Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması tartışmaları yeniden alevlenmişti.
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