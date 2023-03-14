Rus otomotiv sektörü Çin’e yöneldi

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





UAZ modellerinden Patriot, Pickup ve Profi modelleri yeniden ABS fren sistemiyle üretim bandından çıkarken, AvtoVAZ ise ABS'li Vesta NG ve Largus üretimine başladı.







Avrupalı tedarikçilerin yaptırımlardan sonra Rusya’ya ABS firen kiti satmayı yasaklamasıyla rotasını Çin’e çeviren AvtoVAZ ve UAZ istediği sistemleri bu ülkeden tedarik etmeye başladı.





2016 yılında kurulan bir Çinli şirket, Lada Vesta için, başka bir Çinli üretici olan Trinova ise Lada Largus modelleri için ABS firen sistemi üretmeye başladı.





UAZ için ABS sistemi Çinli AGP şirketi tarafından sağlanmaktadır.