Samanyolu Haber /Gündem / Rus otomotiv sektörü Çin’e yöneldi /14 Mart 2023 12:28

Rus otomotiv sektörü Çin’e yöneldi

Rusya önde gelen yerli otomobil üreticileri AvtoVAZ ve UAZ bazı yaptırımlardan dolayı kullanmayı bıraktığı ABS firen sistemini yeniden üretime ekledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

UAZ modellerinden Patriot, Pickup ve Profi modelleri yeniden ABS fren sistemiyle üretim bandından çıkarken, AvtoVAZ ise ABS'li Vesta NG ve Largus üretimine başladı.

Avrupalı tedarikçilerin yaptırımlardan sonra Rusya’ya ABS firen kiti satmayı yasaklamasıyla rotasını Çin’e çeviren AvtoVAZ ve UAZ istediği sistemleri bu ülkeden tedarik etmeye başladı.

2016 yılında kurulan bir Çinli şirket, Lada Vesta için, başka bir Çinli üretici olan Trinova ise Lada Largus modelleri için ABS firen sistemi üretmeye başladı.

UAZ için ABS sistemi Çinli AGP şirketi tarafından sağlanmaktadır.
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