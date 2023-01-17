Rus paralı asker grubu Wagner'in eski komutanı, Norveç'ten sığınma talep etti









Medvedev, geçen Cuma günü Norveç sınırından ülkeye yasa dışı giriş yaptı ve sınır güçleri tarafından gözaltına alındı.





Eski Wagner üyesinin avukatı Brynjulf Risnes, BBC'ye yaptığı açıklamada, Medvedev'in Oslo'da tutulduğunu aktardı.





İddialara göre Medvedev, Ukrayna'da savaş suçları işlendiğine tanık olduktan sonra Wagner grubundan ayrıldı.





Norveç sınır birlikleri, Rusya vatandaşı bir kişinin ülkenin 198 kilometrelik Rusya sınırından ülkeye giriş yaptığını doğruladı. Ancak güvenlik güçleri, gizlilik gereği daha fazla detay paylaşmadı.





Norveç'in Finnmark bölgesinin polis müdürü Tarjei Sirma-Tellefsen, sınır güçleri tarafından yakalanan adamın "sığınma talep ettiğini" kaydetti.





Medvedev'in Rusya'yı terk etmesine ise Rus insan hakları grubu Gulagu yardımcı oldu.





Medvedev, Batılı ülkelere kaçan ilk Wagner askeri olarak da kayda geçti.





Gulagu'nun kurucusu Vladimir Osechkin, Medvedev'in 2022 Temmuz ayında Wagner'le dört yıllık sözleşme imzaladığını ancak Ukrayna'da görevlendirildikten sonra insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına tanık olması üzerine gruptan kaçtığını söyledi.





Osechkin, Ukrayna'da bulunduğu sırada Medvedev'e haftada 30-40 paralı askerin sevk edildiğini belirtti.





Norveç'ten sığınma talep eden Wagner komutanı, ilk olarak Rusya'da iki ay boyunca gizlendi.





Avukatı Risnes, Medvedev'in tanık olduğu savaş suçları arasında, "gruptan kaçanların öldürülmesi" gibi olaylar bulunduğunu aktardı.





Medvedev'in Norveç'e kaçışı sırasında bazı savaş suçu kanıtlarını da beraberinde getirdiği belirtildi.





Wagner grubunun kurucusu Yevgeny Prigozhin ise iddialara ilişkin yanıtında. Medvedev'in eski bir Wagner askeri olduğunu kabul etti.





Ancak Wagner kurucusu, eski askerleri olan Medvedev'in "tutsaklara kötü davrandığını" iddia etti ve "çok tehlikeli birisi olduğunu" savundu.





İngiliz yetkililere göre, Wagner grubu, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Grup, geçen hafta Donbas bölgesindeki Soledar kasabasının alınmasında önemli rol oynadı.





Paralı asker grubu, 2015'ten bu yana Suriye, Libya, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde birlikler görevlendirdi.