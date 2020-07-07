Samanyolu Haber /Dünya / Rus Parlamentosu 'Ayasofya cami olarak açılmasın' dedi /07 Temmuz 2020 13:17

Rus Parlamentosu 'Ayasofya cami olarak açılmasın' dedi

Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma, TBMM’ye, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi yönünde ‘acele bir karar alınmasının neden olabileceği zararı önleyecek adımlar atılması’ çağrısını yaptı.

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM’ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edildi.

Sputnik Ajansı'nın haberine göre söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya’nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz.”

Rus parlamenterler yazılarında, ‘modern Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün Anasofya’yı bir barış ve dinlerarası uyum sembolüne dönüştüren kararının gözden geçirilmemesini’, yani Ayasofya’nın müze olarak korunmasını istedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, Türk hükümetinin yapıtın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunduğunu "dikkate almasını" ümit ettiklerini söylemişti.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill de Ayasofya’nın müze statüsünden çıkartılarak camiye dönüştürülmesi girişiminden "derin endişe" duyduklarını açıklamıştı.

 
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