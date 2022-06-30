Samanyolu Haber /Dünya / Rus Parlamentosu yabancı medyayı kıskaca aldı /30 Haziran 2022 15:20

Rus Parlamentosu yabancı medyayı kıskaca aldı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancı ve yerli medyaya yönelik tutumun sertleştirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Yabancı medya kuruluşlarının Rusya'daki çalışmaları kısıtlanabilecek veya yasaklanabilecek.

SHABER3.COM

DW'nin haberine göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yabancı ve yerli medyaya yönelik yasaların sertleştirilmesini öngören bir tasarıyı kabul etti.

Perşembe günü Moskova'da Duma tarafından kabul edilen yasa, başsavcı ve yardımcılarına geniş kapsamlı yetkiler veriyor. Buna göre hükümetleri Rus medyasına "düşmanca" davranan ülkelere ait medya kuruluşlarının Rusya'daki çalışmaları kısıtlanabilecek veya yasaklanabilecek.

Parlamentonun internet sitesinde yayınlanan yasa ayrıca savcılığa, doğru olmadığı düşünülen, "topluma ya da anayasaya saygıdan" yoksun ya da Rus silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştıran bilgileri yayan Rus medyasının yayınlarını derhal askıya alma yetkisi de veriyor. Yasaya göre, artık bunun için bir mahkeme kararı gerekmiyor.

"Rus silahlı kuvvetleri hakkında itibarsızlaştırıcı bilgilerin" yayılması halihazırda 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Bu düzenleme Mart ayının başında uygulamaya konulmuştu.

Rus devlet TV'leri Ukrayna savaşını nasıl yansıtıyor?
06:25
Yabancı medyaya karşı sıkılaştırılan kurallar, Batılı devletlerdeki benzer yasaklara karşı bir misilleme önlemi olarak sunuluyor. Örneğin birçok ülkede, Kremlin tarafından "dezenformasyon" yaymakla suçlanan Rus devlet yayın kuruluşu Russia Today'e yayın yasağı getirildi.

Yasanın yürürlüğe girmesi için hâlâ parlamentonun üst kanadından geçmesi ve Rusya lideri Vladimir Putin tarafından imzalanması gerekiyor. Her ikisi de sadece bir formalite olarak kabul ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus Parlamentosu yabancı medyayı kıskaca aldı Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:26:32