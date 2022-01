Rus patronun Turkcell’den kovulmasını istediği Türk yöneticiler belli oldu

AFİF DEMİRKIRAN AKP’DE YÖNETİCİ

TURKCELL’DEN YANIT GELMİŞTİ

Rus milyarder Mihail Fridman'ın kontrolündeki LetterOne, ortağı olduğu Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulundaki dört ismin değişmesini istiyor.Turkcell’in yüzde 19,8’ine sahip olan LetterOne, Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan ve Julian Horn-Smith'in görevden alınmalarının Turkcell'in yönetimini iyileştirmek ve uluslararası yatırımcıları çekmek için bir adım olacağını açıkladı.Bloomberg’in aktardığı açıklamaya göre, şirket bu isimlerin yerine dört bağımsız yönetici önerdi.Eski AKP milletvekili olan Afif Demirkıran, şu an AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.Eski Müsiad Başkanı Nail Olpak, şu an Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Başkanlığı koltuğunda oturuyor.Geçtiğimiz aylarda da Turkcell’in ikinci büyük hissedarı LetterOne, şirketin bazı politikalarında değişiklik yapmasını talep ederken, Turkcell bu taleplere katılmadığını ve tüm hissedarlar yararına hareket ettiğini açıklamıştı.Turkcell’in Türkiye Varlık Fonu (TVF) dışındaki en büyük hissedarı Letterone, ABD sermaye piyasası kurulunun kamuoyu açıklama platformunda Turkcell yönetimine ekim ayında ilettiği bir mektubu yayımlamıştı.LetterOne, mektupta faaliyetlerden serbest nakit akışının artırılmasını, şirketin farklı alanlardaki iştirak ve faaliyetlerinden daha fazla değer yaratılmasını, şirket yönetim kurulu yapısında değişiklikler yapılması ve daha yüksek temettü dağıtmasını istemişti.Turkcell’den daha sonra KAP’a yapılan açıklamada ise, yönetim kurulunun mektupta yer alan “iddialara” katılmadığını belirterek, “(Yönetim kurulu) yatırımcılardan gelen geri bildirimleri her zaman memnuniyetle karşılamakta ve bu geri bildirimleri tüm hissedarların faydasını gözetecek şekilde değerlendirmektedir. Yönetim Kurulumuz, en etkin ve optimal iç yönetişim araç ve usullerini tüm paydaşların yararına olacak şekilde uygulamaya devam etmektedir” denilmişti.