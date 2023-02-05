Rus petrol ürünlerine ambargo piyasaları nasıl etkiler?

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA







Bu yasak daha önce Rus ham petrolünün arzına getirilen kısıtlamaların üstüne alındı. Ve daha çok petrol Rus ürünlerinin satışını kontrol altına almak için.





5 Şubat'ta, Rus petrol ürünlerine yönelik yaptırımlar uygulanmaya başlandı. AB ve G7 ülkeleri tarafından belirlenen tavan fiyatlar yürürlüğe girmiş oluyor. Aralık ayından bu yana, Rus ham petrolü için benzer yaptırımlar uygulanıyor.





Ham petrol için varil başına 60 Dolar olarak belirlenen tavan fiyat, petrol ürünleri için iki versiyonda uygulanacak. Motorin için varil başına 100 Dolar ve fuel oil için varil başına 45 Dolar şeklinde.





Ancak Reuters, petrol ürünleri yelpazesinin daha çeşitli olması ve kalitelerinin tek tip olmaması nedeniyle, bu kısıtlamanın pratik uygulamasının ham petrol tavan fiyatına kıyasla daha zor olacağını yazıyor.





Moskova karşı hamle olarak 1 Şubat'ta, Rus petrol ve petrol ürünleri için tavan fiyat belirleyen ülkelere petrol arzının yasaklandığı bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe aldı.





2022'nin son dört haftasında ham petrol yaptırımlarının ardından Rusya'nın petrol ihracatı yıl başından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kısıtlamalar nedeniyle, Aralık ayında Rus Ural petrolünün ortalama fiyatı Kasım ayındaki 66,47 dolardan varil başına 50,47 dolara kadar düştü. Haliyle ruble değer kaybı yaşadı. Dolar karşısında 61-63 bandında seyreden Ruble 72-73 lere düştü.





Merkez Bankası'nın belirttiği gibi, rublenin düşmesinin ana nedeni, en büyük ihracatçıların döviz gelirlerinin satışlarındaki düşüş oldu. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin, rublenin değer kaybetmesinin başka sebebinin kötüleşen dış koşullara ve petrol fiyatlarındaki düşüş olarakta belirtti.





Bugün başlayan yaptırımlar Rus piyasalarını ne kadar etkiler? Bunu şimdiden kestirmek zor. Ancak Bloomberg uzmanları yıllık bazda yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat kaybına yol açacağı görüşündeler. Bu durumda Mart ayında belki döviz kuru dolar karşısında 74-75 seviyesine düşebilir.