Samanyolu Haber /Dünya / Rus petrolünü taşıma maliyeti arttı, ihracatı düştü /21 Kasım 2025 14:57

Rus petrolünü taşıma maliyeti arttı, ihracatı düştü

Rusya'nın deniz yoluyla yaptığı petrol ihracatı, bu yılın başından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Samanyoluhaber.com - Moskova

Merkez Fiyat Endeksleri'nin verilerine göre, son haftanın rakamları 291 bin tona kadar düştü. Primorsk'tan yapılan günlük sevkiyat %73.2 gibi büyük bir oranla gerileyerek 43 bin tona indi. 

Limandan toplamda üç Aframax tipi tanker gönderildiği bildirildi. Ayrıca, Novorossiysk limanında da 14-17 Kasım tarihleri arasında yaşanan bir olay nedeniyle Rus petrolü sevkiyatı yapılamadı.

ABD Yaptırımları ve Pazarın Yeniden Yapılanması

Uzmanlar, ihracattaki bu düşüşün arkasında, bazı şirketlerin ABD'nin LUKOIL ve Rosneft'e yönelik yaptırımlarına uyum sağlamak için ticari süreçlerini yeniden düzenlemesinin yattığını belirtiyor. S&P Global Commodities at Sea (CAS) verileri, Rusya'nın iki büyük alıcısı olan Çin ve Hindistan'ın, artan yaptırım riski nedeniyle son haftalarda Orta Doğu ve Atlantik havzasından petrol ithalatını artırdığını gösteriyor.

Petrol ihracatı düşerken, Rus petrolünü taşımanın maliyeti de artmaya devam ediyor. Artan risk primi ve küresel tanker talebi nedeniyle, Novorossiysk'ten Batı Hindistan'a petrol taşıma maliyeti haftada %1.2 artışla varil başına 8.6 dolara yükseldi. Suezmax tipi tankerler için küresel günlük kira ücretleri, Ekim başına kıyasla 1.7 kat artarak 63.13 bin dolara ulaştı.

Piyasa Katılımcıları Riskten Kaçınıyor

Piyasa katılımcıları özellikle Yunan armatörlere ait boş tonajın azaldığını bildiriyor. Uzmanlar, Yunanistan'ın, AB içinde Rus petrolü taşıyan gemilere sahip olan fiilen tek ülke olduğunu vurguluyor. 21 Kasım'da yürürlüğe girecek yeni ABD yaptırımları öncesinde gemi sahipleri, Rus petrolü taşırken aldıkları risk primlerini artırmaya devam ediyor.
