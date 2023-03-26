Rus petrolünün geçişi için Ukrayna tarifeyi ikiye katlıyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Kommersant tarafından verilen haberde, Ukrayna'nın Rus petrolünün Avrupa'ya geçişi için tarifeyi ikiye katlamaya hazırlandığı bilgisini veriyor.





Uzmanlar, böyle bir fiyat artışının bile Rusya'dan gelen petrolün Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti gibi bazı ülkeler için karlı olmaya devam edeceğini ve akışın devam edeceğini söylüyor.





Ukrayna, 2023'ün başından bu yana ikinci kez, Rus petrolünün kendi topraklarından Druzhba petrol boru hattı üzerinden Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'ne geçişi için tarifeyi yükseltmiş olacak.





Komersant’ın yazdığı rakamlara göre, oranı ikiye katlayarak ton başına 27,2 €'ya çıkarmış olacak. Değişikliklerin 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği varsayılıyor ancak nihai bir karar verilmezken taraflar arasındaki müzakereler devam ediyor.





Druzhba boru hattı aracılığıyla petrolün pompalanması için ödeme yapan Rus Transneft, Kommersant'a Kiev'in niyetinin farkında olduklarını ancak şirketin artışın zamanlaması ve parametreleri hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Gazete, Kiev'de tarifeyi yükseltme ihtiyacının, Rus "askeri harekatı" sırasında zarar gören petrol ulaşım altyapısının eski haline getirilmesinin maliyetiyle açıklandığını yazıyor.





Bu arada, ikinci çeyrekte Druzhba boru hattının güney kanadı yoluyla yapılan teslimatların %30 artarak günde 321.000 varil (üç ayda yaklaşık 4 milyon ton) olması planlanıyor. Kommersant'ın kaynakları, aynı zamanda, Rusya'nın Polonya'ya petrol tedarikinin yeniden sağlanması nedeniyle petrol boru hattının kuzey kanadı boyunca ihracat hacimlerinin de artırılabileceğini kaydetti.