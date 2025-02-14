Rus rehine Aleksandr Vinnik ülkesine döndü

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Vinnik’in avukatı Arkadiy Buh, müvekkilinin ülkesine döndüğünü doğruladı.

Aleksandr Vinnik, Rusya ve ABD arasındaki mahkum takası kapsamında Moskova’ya dönerken, karşılığında 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı Marc Fogel serbest bırakıldı.Vinnik, Temmuz 2017’de ABD’nin talebi üzerine Yunanistan’da tutuklanmıştı. San Francisco Savcılığı, 4 milyar dolarlık kara para aklama suçlaması da dahil olmak üzere 21 farklı suçlamayla Vinnik’i hedef almıştı.Suçlamalar, onun kurduğu iddia edilen BTC-e kripto para borsası üzerinden yasa dışı işlemler gerçekleştirdiği iddiasına dayanıyordu.Ocak 2020’de Fransa’ya iade edilen Vinnik, burada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ağustos 2022’de ise ABD’ye teslim edilen Vinnik’e 200 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtilmişti. Mahkeme süreci devam ederken, Vinnik’in Haziran 2025’te hüküm giymesi bekleniyordu. Ancak son yapılan mahkum takasıyla birlikte, Vinnik özgürlüğüne kavuşarak Rusya’ya geri döndü.Reuters’in haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Rusya’da tutuklu bulunan Amerikalı öğretmen Mark Fogel’in serbest bırakılması için yürütülen müzakerelere katılmıştı. Rusya tarafında ise bu süreçte Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev yer almıştı.