Samanyolu Haber /Dünya / Rus roketleri Kiev’i ve Lviv’u vurdu /28 Kasım 2024 12:20

Rus roketleri Kiev’i ve Lviv’u vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah erken saatlerde Ukrayna’nın askeri, enerji altyapısını ve benzer önemli tesislerini vurduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Kiev Askeri Yönetimi Başkanı Sergei Popko, patlamaların hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiğini açıkladı.

Şehirde hava saldırısı alarmı verilmesinin ardından yetkililer, halktan barınaklarda kalmalarını istedi. Henüz saldırının neden olduğu hasar ve can kaybına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Son dönemde Kiev ve çevresindeki bölgelere yönelik saldırılar yoğunlaşmış durumda.

Lviv’deki fabrika imha edildi

Ukrayna’nın Lviv bölgesindeki Drohobych kentinde bulunan ve ülkede sondaj ekipmanları üreten önemli bir fabrika, gece saatlerinde düzenlenen saldırılar sonucunda tamamen tahrip edildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Yaptırımlar Politikası Komiseri Vladislav Vlasyuk, tesisin imha edildiğini doğruladı. Saldırının ardından bölgedeki hava saldırısı alarmı sabaha kadar devam etti.

Fabrika en büyük sanayi tipi matkap ucu üreticilerinden biri olarak stratejik öneme sahipti. Petrol, gaz ve artezyen kuyuları için kullanılan sondaj parçaları üretmekteydi.

Drohobych sondaj fabrikasının imhası, Ukrayna’nın ağır sanayi kapasitesine ve enerji sektörüne yönelik stratejik bir darbe olarak görülüyor. Sondaj ekipmanlarının üretimindeki kayıp, Ukrayna’nın enerji altyapısında uzun vadeli etkiler yaratabilir.

Rusya, Ukrayna’nın enerji ve askeri altyapısını hedef alarak kış aylarında stratejik avantaj sağlamayı hedefliyor. Bu tür saldırılar, enerji krizini derinleştirirken, Ukrayna’da sivil yaşamı ciddi şekilde etkiliyor.
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