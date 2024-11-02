Rus roketleri Kiev’i vurdu!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Kiev’de sabah erken saatlerde hava saldırısı alarmı duyuruldu. Bir müddet sonra ise yoğun patlamalar yaşandı. Ukrayna Verkhovna Rada milletvekili Yevgeny Shevchenko, patlamalar sonrasında Kiev’de elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Can kaybı ile alakalı halen bir açıklama ise yapılmadı.



Ukrayna medyasına göre, Kiev’in yanı sıra Sumy, Zhytomyr, Chernihiv ve Cherkasy bölgelerinde de uyarı sirenleri çaldı. Can kaybı bildirilmemekle birlikte, Kiev’deki patlamaların devam ettiği ve çok yerde elektriklerin kesildiği aktarıldı.



Geçtiğimiz günlerde Kiev’de gerçekleşen insansız hava aracı saldırılarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı binasının çatısı hasar görmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı bu saldırının, İHA sistemlerin kontrol merkezine yönelik olduğunu duyurdu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova’nın yalnızca askeri ve enerji tesislerine yönelik hassas silahlarla saldırı gerçekleştirdiğini, bu saldırıların Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki enerji tesislerine yönelik saldırılarına bir yanıt olduğunu ifade ediyor.