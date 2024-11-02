Samanyolu Haber /Dünya / Rus roketleri Kiev’i vurdu! /02 Kasım 2024 13:30

Rus roketleri Kiev’i vurdu!

Bu sabaha karşı Rus birlikleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’I roketlerle vurdu. Şehrin çok yerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Kiev’de sabah erken saatlerde hava saldırısı alarmı duyuruldu. Bir müddet sonra ise yoğun patlamalar yaşandı. Ukrayna Verkhovna Rada milletvekili Yevgeny Shevchenko, patlamalar sonrasında Kiev’de elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Can kaybı ile alakalı halen bir açıklama ise yapılmadı.

Ukrayna medyasına göre, Kiev’in yanı sıra Sumy, Zhytomyr, Chernihiv ve Cherkasy bölgelerinde de uyarı sirenleri çaldı. Can kaybı bildirilmemekle birlikte, Kiev’deki patlamaların devam ettiği ve çok yerde  elektriklerin kesildiği aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kiev’de gerçekleşen insansız hava aracı saldırılarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı binasının çatısı hasar görmüştü. Rusya Savunma Bakanlığı bu saldırının, İHA sistemlerin kontrol merkezine yönelik olduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova’nın yalnızca askeri ve enerji tesislerine yönelik hassas silahlarla saldırı gerçekleştirdiğini, bu saldırıların Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki enerji tesislerine yönelik saldırılarına bir yanıt olduğunu ifade ediyor.
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