Rus Rublesi son bir haftada tarihi değer kaybetti

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Uluslararası Forex piyasasında dolar kuru, Rus rublesi karşısında 115 seviyesini aşarak %4,9’lik bir artış kaydetti. Bu seviye en son 16 Mart 2022’de görülmüştü. Euro kuru ise 123 rubleye ulaştı.



Maliye bakanı ve uzmanların değerlendirmesi ayrı



Maliye Bakanı Anton Siluanov, ruble döviz kurunun ihracatçıları teşvik ettiğini savundu. Kur seviyesinden ziyade ihracat gelirlerini artırma etkisine odaklanıldığını belirtti.



Hükümet, mevcut kur seviyesinin ihracat gelirlerini artırarak bütçe açığını kapatma konusunda faydalı olduğunu düşünüyor. Ancak bu konuda ekonomi uzmanları farklı etkenleri de sıralıyorlar.



Uzmanlara göre küresel petrol fiyatlarının düşmesi rublenin değer kaybında önemli bir etken. Ayrıca Rusya’nın devam eden savaş harcamaları bütçeye baskı yapıyor. Batının uzun menzilli silahlara izin vermesi ve karşılığında Rusya’nın balistik füze kullanması küresel tedirginliğin artmasına neden oldu.



Başka önemli bir sebep ise Rusya’nın döviz tercihinin değiştirmesi. Haliyle piyasalarda dolar ve euro azalıyor, azaldıkça değerleniyor. Rusya balistik füze kullandıktan sonra ABD’den yeni yaptırım açıklandı. Yaptırımlar içinde Gazprom Bank’ın olması Rusya piyasalarını etkiledi.



Rus Rublesinin Amerikan doları karşısında değer kaybetmesinde özellikle ekonomik faktörler öne çıkıyor. Batı yaptırımları nedeniyle azalan ihracat gelirleri, dış ticarette dolar ve euro kullanımındaki düşüşe rağmen küresel enerji fiyatlarının dalgalanması, Merkez Bankası Politikaları ve faiz oranlarındaki değişiklikler ve döviz rezervlerinin kullanımı ruble kurunu etkiliyor.



Rublenin değer kaybı, ithalat fiyatlarının yükselmesine ve enflasyon baskısının artmasına yol açıyor. Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, küresel piyasalarda rubleye olan güvenin kırılgan olduğunu da gösteriyor.



Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu



Rusya Merkez Bankası, finansal piyasalardaki dalgalanmayı kontrol altına almak amacıyla yıl sonuna kadar yurt içi piyasalardan döviz alımını durdurduğunu açıkladı. Karar, Maliye Bakanlığı’nın bütçe kuralı çerçevesindeki operasyonlarının yansıtılması bağlamında alındı.



Aynı dönemde Merkez Bankası, günde yalnızca 8,4 milyar ruble değerinde döviz satışı yapacak. Doların 110 rubleyi aşması ve rubledeki değer kaybının hızlanması, piyasada istikrarsızlık oluşturuyor. Merkez Bankası'nın bu kararı bu olumsuzlukları en aza indirmek için bir adım olarak görülüyor.



Merkez Bankası, rubledeki dalgalanmayı azaltarak piyasalara güven vermeyi hedefliyor. İç piyasadan döviz alımı tamamen durdurulma kararı daha önce 2023’te de rublenin hızlı değer kaybı döneminde alınmıştı.