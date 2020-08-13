Rus Sağlık Bakanlığı'nda kritik istifa

Rusya’nın önde gelen solunum yolları hastalıkları uzmanlarından Profesör Alexander Chucalin, üyesi olduğu Etik Komisyonu’ndaki görevini bıraktı. Chucalin’in istifasına gerekçe gösterilmedi ancak ünlü doktorun, Rusya’nın ‘Sputnik V’ adı verilen korona virüsü aşısını yeterince test etmeden tescillemesine karşı çıktığı öne sürülüyor.







‘ÖNCELİK GÜVENLİKTİR’





Chucalin aşının tescillenmesinden ve istifasından kısa süre önce Nauka i Zhizn (Bilim ve Yaşam) isimli dergiyle söyleşisinde, “Biz etik değerlendiriciler olarak, bir ilaç veya aşının öncelikle insanlar için ne kadar güvenli olduğunu anlamak isteriz. Güvenlik her zaman önceliklidir… Bugün üretilen aşılar insanlar üzerinde hiç kullanılmadı ve bir kişinin bunu nasıl tolere edeceğini öngöremeyiz” demişti.





Rusya Pulmonoloji (Göğüs hastalıkları) Araştırma Enstitüsü’nün kurucusu olan Chucalin, “Bütün bilimsel gerçekleri tartmadan bunu tespit etmek imkânsızdır. Dolayısıyla, bilim insanlarının attığı bir adımın bir insana zara vermeyeceğini anlamak için ilk görevimiz, kanıtlara dayalı tıbbın bilimsel verilerini almaktır” demişti.





‘AŞI, UZUN VADELİ GÖZLEM GEREKTİRİR’





Rus profesör aşının uzun vadedeki etkisini bilmenin hayati önemde olduğunu söyleyerek, “Şu an bizim araştırma merkezlerimizde geliştirilmekte olan aşıların güvenliğine dair kriterler şu an kısa vadeli olabilir. Fakat bir aşının güvenlik kriteri uzun vadeli olmalı ve bu ancak, uzun vadeli -en az iki yıllık- gözlemden sonra netleşebilir” ifadelerini kullanmıştı.





‘SORUMSUZ AÇIKLAMALARDAN RAHATSIZIM’





Ülkedeki bazı bilim insanlarının ‘hazır aşılar hakkındaki sorumsuz açıklamalarından rahatsız olduğunu’ söyleyen Chucalin, Rus aşısının geliştirildiği Gamaleya Ensititüsü’nün direktörü olan Profesör Alexander Gintsburg ile Rus ordusunun üst düzey virologu olan Profesör Sergey Borisevich’in isimlerini vermişti.