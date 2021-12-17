Samanyolu Haber /Dünya / Rus sandı FBI ajanı çıktı /17 Aralık 2021 21:31

Rus sandı FBI ajanı çıktı

ABD Savunma Bakanlığı’yla iş yapan bir firmanın personeli olarak çalışan bir mühendise FBI ajanları tarafından operasyon yapıldığı belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre uzun yıllardır ABD Savunma Bakanlığı’yla iş yapan bir firmanın personeli olarak çalışan bir mühendis, gizli bilgileri Rus ajanı olduğunu sandığı bir kişiye vermek suçlamasıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı açıklamasına göre, mühendisin bilgileri verdiği ve Rus ajanı olduğunu sandığı kişi FBI görevlisiydi.

FBI, Güney Dakota’da 63 yaşındaki John Murray Rowe Jr. isimli kişiye güvenlik sorunları nedeniyle işten kovulmasının ardından operasyon düzenledi. Yetkililer, söz konusu kişinin potansiyel bir tehlike oluşturduğunun anlaşılması üzerine işten çıkarıldığını belirtiyor.

Yürütülen operasyon kapsamında Rowe, 2020 yılının Mart ayında Rus ajanı olduğunu sandığı FBI görevlisine 300’den fazla e-posta yazışmasını gönderdi. Hakkında düzenlenen iddianameye göre Rowe, gönderdiği epostalardan birinde ABD ordusunda kullanılan askeri jetlere dair bazı gizli bilgileri de karşı tarafa yolladı.

Mahkeme kayıtlarına göre Rowe, yaklaşık 40 yıl Savunma Bakanlığı’yla sözleşmeli bir firmada personel olarak çalıştı ve bugüne kadae gerekli güvenlik soruşturmalarından geçmiş biri.
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