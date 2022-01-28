Rus savaş gemileri Karadeniz’de top atışları yapıyor

Rusya’nın Karadeniz’de işgal ettiği Kırım topraklarında Sivastapol ve Novorossiysk Limanlarında bulunan 20’den fazla askeri gemisinin üslerini terk ettiği belirtildi. Uydu fotoğraflarına da yansıyan karelerde, askeri gemilerin Karadeniz’de bir dizi tatbikat gerçekleştireceği kaydedildi.







Rusya yirmi donanma gemisiyle Çarşamba gününden beri Karadeniz’de askeri tatbikatlar yürüttüğünü açıkladı. Rusya ile Batı arasında Ukrayna sınırına asker yığması nedeniyle yaşanan gerilim devam ederken yapılan tatbikatların bu akşam itibariyle tamamlanmasının beklendiği bildirildi.





Rus Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, bu ay ve Pasifik’ten Atlantik’e kadar birçok yerde gerçekleştirilen bir dizi donanma tatbikatının bir parçası olan Karadeniz’deki tatbikatlarda, mayın temizleme çalışmaları da yapıldı.





Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki güney Rostov bölgesindeki Rus topçu birliklerinin de obüslerle düşman güçlerini ve zırhlı araçları imha etme tatbikatları yaptığı bilgisini verdi.

