Rus savaş uçağı Karadeniz'e düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'e düştüğünü açıkladı.







sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında Karadeniz'e düştüğünü açıkladı.





Bakanlığın açıklamasında, "25 Mart günü saat 20.10 sularında, Karadeniz’de Feodosya (Kefe) şehrine 50 km mesafede, planlı uçuş gerçekleştiren bir Su-27 savaş uçağı tarafsız kontrol sistemlerinin ekranlarından kayboldu. 20.11’da söz konusu bölgede acil durum radyo vericiden sinyal alındı" ifadeleri yer aldı.





Sputnik'in haberine göre pilotun bulunması ve kurtarılması için bölgeye An-26 uçağı ile Mi-8 helikopteri gönderildi.





Bölgedeki kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarına engel olduğu bildirildi.





Ayrıca Karadeniz Filosu’na bağlı bir savaş gemisi ile bölgedeki sivil gemilerin de arama kurtarma operasyonuna katıldığı kaydedildi.