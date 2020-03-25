Samanyolu Haber /Dünya / Rus savaş uçağı Karadeniz'e düştü /25 Mart 2020 23:30

Rus savaş uçağı Karadeniz'e düştü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir Rus savaş uçağının yaptığı planlı uçuş kapsamında Karadeniz üzerindeyken düştüğü belirtildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz'e düştüğünü açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında Karadeniz'e düştüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "25 Mart günü saat 20.10 sularında, Karadeniz’de Feodosya (Kefe) şehrine 50 km mesafede, planlı uçuş gerçekleştiren bir Su-27 savaş uçağı tarafsız kontrol sistemlerinin ekranlarından kayboldu. 20.11’da söz konusu bölgede acil durum radyo vericiden sinyal alındı" ifadeleri yer aldı.

Sputnik'in haberine göre pilotun bulunması ve kurtarılması için bölgeye An-26 uçağı ile Mi-8 helikopteri gönderildi.

Bölgedeki kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarına engel olduğu bildirildi.

Ayrıca Karadeniz Filosu’na bağlı bir savaş gemisi ile bölgedeki sivil gemilerin de arama kurtarma operasyonuna katıldığı kaydedildi.
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