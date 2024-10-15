Rus savunma bakanı Çin’de: Askeri işbirliğinde yeni adımlar

Samanyoluhaber.com - Moskova





Belousov, Pekin ziyareti sırasında Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Askeri Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Yuxia ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya ve Çin’in dünya genelindeki gelişmelere dair ortak bir değerlendirme yaptığı ve her iki ülkenin de “birlikte ne yapılması gerektiği” konusunda aynı anlayışa sahip olduğu belirtildi.







Belousov, Rusya ve Çin savunma bakanlıklarının dünya genelindeki süreçleri benzer şekilde değerlendirdiklerini ve bu bağlamda alınacak stratejik kararlar konusunda dayanışma içinde olduklarını belirtti.





Belousov, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katkılarıyla iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendiğini ve askeri işbirliğinin bu süreci daha da ileri taşıması gerektiğini vurguladı. “Geleceğe güvenle bakıyoruz” diyerek, ortak geçmişe dayalı bu stratejik ortaklığın devam etmesi gerektiğini ifade etti.





Çin Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Yuxia, Rusya ile askeri ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti. Zhang, iki ülkenin savunma bakanlarının Pekin’de gerçekleştirdikleri samimi görüşmelerin ardından, askeri işbirliği konularında ortak bir anlayışa vardıklarını ifade etti. Çin-Rusya ilişkilerinin tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu vurgulayan Zhang, bu işbirliğinin liderler Xi Jinping ve Vladimir Putin’in stratejik liderliğiyle daha da güçleneceğini söyledi.





Moskova ve Pekin, küresel güvenlik ve askeri işbirliği alanlarında yakın müttefikler olarak kalmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

Rusya’nın Pekin’deki görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor, bu bağlamda ortak tatbikatlar ve stratejik planlar üzerinde çalışılacağı ifade edildi.