Samanyolu Haber /Dünya / Rus Senatör: “Tüm Çatışmaların Arkasında İngiltere Var” /15 Ocak 2025 14:38

Rus Senatör: “Tüm Çatışmaların Arkasında İngiltere Var”

Rossiya 24 televizyon kanalına bir röportaj veren Rus Senatör Vladimir Jabarov, “tüm çatışmaların arkasında İngiltere var” ifadelerini kullandı.

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Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Jabarov, dünyadaki tüm çatışmaların bir şekilde İngiliz İmparatorluğu tarafından başlatıldığını söyledi. 

Jabarov, bu açıklamayı “Rossiya 24” televizyon kanalına verdiği röportajda yaptı ve İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Ukrayna’daki aşırı milliyetçi “Azov Taburu” (Rusya’da yasaklı bir örgüt) üyesi Valeriy Gorişniy’yi davet etmesine tepki gösterdi.

Jabarov, İngiltere’nin tarih boyunca entrikalar, perde arkası oyunlar ve ihanet planları ile birçok çatışmayı başlattığını ifade ederek, şunları söyledi: “Yeryüzündeki mevcut tüm çatışmalar bir zamanlar İngiliz İmparatorluğu’nun eseriydi. Ortadoğu’daki Filistin sorunu, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimler, ardından Pakistan ve Bangladeş arasındaki anlaşmazlıklar, tüm bunların arkasında İngiltere var. Suriye’de bile İngilizler sahneye çıktı. Hatırlarsanız, Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiaları tamamen bir İngiliz komplosuydu.”

“İngiliz İmparatorluğu’nun Sonu Yaklaşıyor”

Jabarov, İngiltere’nin dünya çapında artık pek saygı görmediğini ve “çöken bir imparatorluk” olduğunu ifade ederek, “Geçmişteki ihtişam ve zenginlik artık yok, ama hala dünya düzeninde başrol oynamak istiyorlar. Bu, İngiltere’nin nihai çöküşüne işaret ediyor,” dedi.

Rusya’nın, İngiltere’nin uluslararası alandaki “perde arkası oyunlarını” ifşa etmeye devam edeceğini söyleyen Jabarov, “Neo-Nazileri desteklemek İngiltere’ye bir onur getirmez,” diyerek sözlerini tamamladı.
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