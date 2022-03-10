Rus sendikadan Ukraynalı ve Rus gazetecilerle ilgili mesaj

GÜVENİLİR BİLGİ VERMEK İÇİN…





SANSÜR YASASINA KARŞI DAVA





Bağımsız Rus Gazeteciler ve Medya İşçileri Sendikası (JMWU), 7 Mart'ta, giderek zorlaşan bir ortamda çalışmalarını kamu yararına yapmaya çalışan Ukraynalı ve Rus gazetecilere ilgili bir dayanışma mesajı yayımladı.Gazetecilerin birçok yerde çeşitli zorluklarla karşı karşıya dikkat çekilen açıklamada “Bugün Vladivostok ve Nizhny Tagil'den Lviv, İstanbul ve Krakow'a kadar birçok meslektaşımız bir anda kendilerini korkunç bir durumun içinde buldular. Birileri bombardımandan kaçmak zorunda kaldı, diğerleri baskıdan.” denildi. Ayrıca Karelya Rusya Cumhuriyeti Gazeteciler Sendikası da yeni Rus sansür yasasına ve Rus düzenleyici RKN tarafından dayatılan sansüre karşı dava açtı. Sendikaların açıklamasına, Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) da destek verdi.JMWU açıklamasında “Bir yerde ateş ediyorlar, başka bir yerde baskıya maruz bırakıyorlar. Çok az sayıda olan gerçek cesur gazeteciler, topluma Ukrayna'da neler olduğu hakkında güvenilir bilgi vermek için görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki, bu koşullarda, birçok gazeteci zor sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bizler; Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerdeki gazetecilik örgütleri elimizden geldiğince bunları çözmeye çalışıyoruz.” dedi ve Ukrayna Ulusal Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Avrupa Gazeteciler Federasyonu'na (EFJ) üye Baltık ve Kafkas ülkelerindeki gazeteci örgütleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirtti.JMWU, kendilerini zor durumda bulan tüm gazetecileri, Telegram hesabı (@profjursupport_bot) aracılığıyla Rus sendikasıyla iletişime geçmeye çağırdı.Rusya Karelya Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği; Rusya Devlet Duması tarafından kabul edilen sansür yasalarına ve Rus düzenleyici RKN tarafından uygulanmasına karşı çıktı. Sendika, Rusya Başsavcılığı'na dava açarken, yaptığı açıklamada, “Gazetecinin haber hazırlarken resmi kaynaklar dışındaki kaynakları kullanma hakkının olmadığı fikri çalışma prensiplerimize aykırıdır. Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerini tanımlarken ‘savaş’ kelimesinin kullanılması yasağının haksız, anlamsız ve yasa dışıdır.” dedi.