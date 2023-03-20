Samanyolu Haber /Gündem / Rus sermayeli şirketlerin sayısı Türkiye’de 8 kat arttı /20 Mart 2023 15:26

Rus sermayeli şirketlerin sayısı Türkiye’de 8 kat arttı

Ukrayna savaşının başlamasından sonra Rusya’dan ayrılanların tercihleri arasında ilk sıralarda Türkiye oldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Türkiye’de yerleşen Rusların direk kendilerinin ya da ortaklı kurdukları şirketlerin sayısı son bir yılda 8 kat arttı.

Sadece 2022’de Türkiye’de kurulan Rus ortaklı şirketlerin sayısı 177’den bin 363’e yükseldi.
2022’de Türkiye’de yabancı sermayeli şirketlerin sayısı ise yüzde 49,8 oranında arttı.

Rusya ortaklı 1363 şirket kurulurken ikinci sırada 1300 şirketle İran yer alıyor. Sırasıyla Irak, Mısır, Suriye ve Ürdün’ün de ilk 10 içinde bulunuyor.

En çok yabancı sermayeli şirket İstanbul’da kurulurken ikinci sırada turizm kenti Antalya yer alıyor. Antalya’da kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı son bir yılda yüzde 127.3 oranında arttı.

TEPAV Doğrudan Yatırımlar bültenindeki bilgilere göre, 2022 yılında doğrudan yabancı yatırım girişleri 13 milyar dolar, yurt dışına doğrudan yatırım çıkışları 5 milyar dolar oldu; net girişler ise 8.1 milyar dolarlık seviyesi ile geçen yılki düzeyinin yüzde 17.4 üzerinde gerçekleşti. Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda ise doğrudan yatırım kaynaklı net sermaye girişi 1.8 milyar dolar ile sınırlı oldu.
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