Samanyolu Haber /Gündem / Rus Sismolog’dan depremin devamına ilişkin önemli detay /08 Şubat 2023 14:21

Rus Sismolog’dan depremin devamına ilişkin önemli detay

Rus Bilim insanından Türkiye'deki depremle ilgili ilginç bir iddia geldi

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rus Fizik ve Matematik Bilimleri Profesörü, jeofizikçi, sismolog Anna Lyusina, Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası Arap Plakasının kaydığını, bu durumun yeni deprem tehditlerini beraberinde getirdiğini söyledi.

Lyusina göre, Anadolu’dan Arap yarımadasına doğru uzanan levhanın deprem sonrası üç metre kaymasıyla oluşan sismik aktivite, levhanın diğer bölgelerine yayılacak.

“Plakanın bir kısmında voltaj düşüşü oldu. Ve buna bağlı olarak tüm levha aktif hale geldi” diyen Lyusina, gerilimlerin yeniden dağılımının oldukça uzak bölgelerde yeni depremlere yol açabileceğini açıkladı.

Daha önce benzer bir açıklama İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Başkanı Carlo Doglioni’den gelmişti.
Corriere della Sera gazetesine verdiği röportajda Carlo Doglioni, Türkiye'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle litosfer plakalarının yaklaşık üç metre hareket ettiğini söyledi.
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