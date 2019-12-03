Samanyolu Haber /Dünya / Rus sözcü: Uçağımızın düşürülme emrini Erdoğan'ın verdiğinin delili yok /03 Aralık 2019 13:38

Rus sözcü: Uçağımızın düşürülme emrini Erdoğan'ın verdiğinin delili yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınında çıkan ve 2015 yılında düşürülen Rus Su-24 savaş uçağını vurma emrinin Tayyip Erdoğan tarafından verildiğine yönelik haberle ilgili açıklama yaptı. Peskov emrin başka kişiler tarafından verildiğini düşündüklerini söyledi.

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Rus Nezavisimaya Gazeta'nın haberinde, NATO'daki basına kapalı brifinglerin tutanaklarını ele geçiren Stockholm merkezli Nordic Research Monitoring Network'ün Su-24'ün bizzat Erdoğan'ın emriyle düşürüldüğü yazılmıştı.

Sputnik ajansına yer alan habere göre gazetecilerin iddiaya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu bilginin kaynağı belirsiz, nereden geldiği ve ne kadar güvenilir olduğu belli değil. Biz, Türk tarafının Rus uçağını düşürme emrini başka kişilerin verdiğine işaret eden açıklamalarını esas alıyoruz" dedi.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, uçağın düşürülmesinin ardından yaptığı ilk geniş değerlendirmede 2012 yılında Suriye'de düşürülen Türk uçağının ardından angajman kurallarının değiştirildiğini anımsatarak bu şekilde yaklaşan ve sınır ihlali yapan her uçağın düşürülmesi talimatını Hava Kuvvetleri'ne kendilerinin verdiğini söylemişti.
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