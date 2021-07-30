Rus Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için tarih verildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'nin birkaç ay içerisinde Rus Sputnik V yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının üretimine başlamayı planladığını söyledi.





Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında, Türkiye'nin, kendi topraklarında Sputnik V aşısının üretimine birkaç ay içerisinde başlayacağını söyledi.





Türkiye ile ilaç alanında iş birliğinin artırılmasının ihtimal dahilinde olduğunu kaydeden Novak, Rusya teknolojileri ile Türkiye'de bağışıklık oluşturucu preparatların üretimine geçilmesi gerektiğini de ekledi.





Rusya Başbakan Yardımcısı bunun yanında, Türk şirketlerinin Rus aşısının üretimine birkaç tesiste birden başlayacağını da belirtti ve "Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Rus aşısının kullanımını onaylamış olmasını memnuniyetle karşılamaktayız" dedi.





Sputnik V, viral vektör yöntemi ile geliştirilmiş bir aşı. Söz konusu yöntemde, Koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.





Vücut bu yöntemle Koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında Koronavirüs'le savaşabilmesini sağlıyor.