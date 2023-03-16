Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rus Su-27 savaş uçağının MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı’nın üzerine yakıt boşalttığı anların görüntülerini servis etti.
Salı günü Karadeniz’de uçuş gerçekleştiren ABD’ye ait insansız hava aracı, Rus Su-27 savaş uçağının çarpması sonucu düşmüştü. ABD, Rus Su-27’si tarafından Reaper’ın üzerine yakıt boşaltıldığı anların görüntülerini paylaştı.
MQ-9 Reaper İHA’da bulunan elektro-optik gimbal sistemi tarafından çekilen görüntülerde, Su-27 savaş uçağı tarafından birden çok kez Reaper’ın üzerine yakıt boşaltıldığı görülüyor. Öte yandan Su-27 savaş uçağının üzerinde bulunan 4 adet R-27 ve 2 adet R-73 hava-hava füzeleri de dikkat çekiyor.
Bir diğer önemli nokta ise Reaper’ın görüntü aktarımının, Su-27’nin yakıt döktüğü anda parazitlenmesi.
Ne olmuştu?
14 Mart günü ABD’ye ait MQ-9 Reaper Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Karadeniz hava sahasında uçuş gerçekleştirirken Rus Su-27 savaş uçaklarının önlemesine maruz kaldı. Bir Rus Su-27 savaş uçağı, MQ-9 Reaper’ın motor pervanesine çarparak SİHA’nın itkisiz kalmasına neden oldu.
Bunun üzerine ABD, Reaper’ı mecburen Karadeniz’deki uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Reaper’ın enkazını bulunduğu yerden çıkaracak teknik altyapı ise bölgede halihazırda NATO üyeleri arasında yalnızca Türk Deniz Kuvvetleri’nde bulunuyor. Rus Donanması’nın enkazın için çalışmalara başladığı iddia ediliyor.