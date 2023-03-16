Rus Su-27’sinin ABD İHA’sının üzerine yakıt boşalttığı anlar

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rus Su-27 savaş uçağının MQ-9 Reaper İnsansız Hava Aracı’nın üzerine yakıt boşalttığı anların görüntülerini servis etti.





Salı günü Karadeniz’de uçuş gerçekleştiren ABD’ye ait insansız hava aracı, Rus Su-27 savaş uçağının çarpması sonucu düşmüştü. ABD, Rus Su-27’si tarafından Reaper’ın üzerine yakıt boşaltıldığı anların görüntülerini paylaştı.





MQ-9 Reaper İHA’da bulunan elektro-optik gimbal sistemi tarafından çekilen görüntülerde, Su-27 savaş uçağı tarafından birden çok kez Reaper’ın üzerine yakıt boşaltıldığı görülüyor. Öte yandan Su-27 savaş uçağının üzerinde bulunan 4 adet R-27 ve 2 adet R-73 hava-hava füzeleri de dikkat çekiyor.







Bir diğer önemli nokta ise Reaper’ın görüntü aktarımının, Su-27’nin yakıt döktüğü anda parazitlenmesi.



